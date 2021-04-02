Байден поручил начать передислокацию военных из Персидского залива 1 2.04.2021, 7:59

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Джо БАйден

фото: ap photo/m. rourke

Часть военного контингента могут перевести в другие регионы для контроля за стратегическими противниками США.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение руководству американской армии начать частичный вывод войск из Персидского залива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания отметили, что из Персидского залива уже вывели три батареи ракетных комплексов Patriot. Также залив покинут американский авианосец и радиолокационные подразделения.

Отмечается, что часть военных частей могут перевести в другие регионы для контроля за стратегическими противниками США. В частности, за Россией и Китаем.

На конец 2020 года в Персидском заливе находилось более 50 тысяч американских военных. После решения Байдена их численность может сократиться на несколько тысяч человек.

Сократить военный контингент США в других частях мира было одним из предвыборных обещаний Байдена. В то же время, в январе Пентагон отложил вывод авианосца из Персидского залива из-за Ирана.

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