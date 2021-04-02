ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии коронавируса

ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии коронавируса2
- 2.04.2021, 8:19
- 11,156
Там сложилась очень серьезная ситуация.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса. Там циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, сообщает nv.ua.
Об этом в ходе брифинга сказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.
По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии, а больницы переполнены.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/XpCK29aYI0— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 1, 2021
«На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии», — отметила представительница ВОЗ.
Она добавила, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19 и по количеству заболевших.
Накануне в стране был зафиксирован суточный рекорд смертности: от последствий заболевания умерли 3 869 человек.
Всего с начала пандемии в стране заразились 12,8 миллионов человек, 2,8 миллионов умерли.