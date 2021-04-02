ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии коронавируса 2 2.04.2021, 8:19

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Там сложилась очень серьезная ситуация.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса. Там циркулирует более трансмиссивный вариант вируса, сообщает nv.ua.

Об этом в ходе брифинга сказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в критическом состоянии, а больницы переполнены.

«На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии», — отметила представительница ВОЗ.

Она добавила, что многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

Сейчас Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших от COVID-19 и по количеству заболевших.

Накануне в стране был зафиксирован суточный рекорд смертности: от последствий заболевания умерли 3 869 человек.

Всего с начала пандемии в стране заразились 12,8 миллионов человек, 2,8 миллионов умерли.

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