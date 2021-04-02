Саудовская Аравия решила резко увеличить добычу нефти после разговора кронпринца с Путиным 4 2.04.2021, 8:43

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фото: Reuters

Общий объем добычи в ОПЕК+ увеличится более чем на два миллиона баррелей в день.

Очередное заседание ОПЕК+, где министрам 19 нефтедобывающих стран предстояло решить, сколько баррелей качать в ближайшие месяцы, завершилось сюрпризом.

Вопреки всем ожиданиям и несмотря на ухудшение прогнозов по спросу, нефтяной альянс принял решение существенно увеличить поставки, пишет finanz.ru.

Квоты на добычу в ОПЕК+ вырастут на 1,15 млн баррелей в день: 350 тысяч в мае, столько же в июне и 450 тысяч - в июле.

Но этим дело не ограничится. Одновременно резко увеличит добычу Саудовская Аравия - крупнейший экспортер «черного золота» на планете.

Эр-Рияд отказывается от добровольного сокращения производства на 1 млн баррелей, которое начал в феврале, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Сальман на пресс-конференции.

Весь этот объем будет возвращаться на рынок вместе с дополнительными поставками других стран с постепенно нарастающей скоростью. 250 тысяч баррелей в день в мае, 350 тысяч - в июне и 450 тысяч - июле.

Квота Саудовской Аравии при этом также вырастет. В результате к июлю королевство сможет качать 9,495 млн баррелей в день против 8,15 млн сейчас.

Общий объем добычи в ОПЕК+, таким образом, увеличится больше чем на 2 млн баррелей в день за три месяца.

Начало встречи нефтяных министров не предвещало такого сценария. Технический комитет ОПЕК+, заседавший накануне, ухудшил прогноз мирового спроса на 300 тысяч баррелей в день, ссылаясь на промедление с вакцинацией и третью волну локдаунов.

Альтернативный сценарий, разработанный комитетом на случай резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, и вовсе требовал сокращать добычу, чтобы сбалансировать рынок, где, по оценкам, может возникнуть избыток в объеме 600 тысяч баррелей в день.

Перед началом финальных переговоров саудиты выступали за сохранение текущих квот. По словам источников Reuters в ОПЕК, они также планировали продолжать добровольное снижение добычи еще на 1 млн баррелей в день.

Глава саудовской делегации Абдельазиз бен Сальман еще днем призывал «сохранять нашу осторожную позицию до тех пор, пока доказательства выздоровления рынка не станут бесспорными».

Такое же мнение разделяли большинство министров, рассказали делегаты ТАСС и Bloomberg. Но камнем преткновения оказалась позиция России.

Возглавляющий российскую делегацию вице-премьер Александр Новак смог три раза подряд выторговать особые условия: в феврале, марте и апреле Россия и Казахстан получили право увеличить поставки в то, время как другие страны держали их на прежнем уровне.

«Продолжения банкета» Новак хотел и в этот раз. Открывая заседание, он говорил о том, как важно «не допустить перегрева» нефтяного рынка, где цены взлетели почти в 2 раза за четыре месяца.

В то время как министры начинали финальные переговоры, российско-саудовский спор вышел на уровень Кремля. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман позвонил президенту России Владимир Путину.

Если верить пресс-службе Кремля, то Путин и Сальман обсуждали «зеленую энергетику», изменение климата, экологию, саудовские проекты по озеленению, а также «актуальные вопросы сотрудничества» - что-угодно, только не добычу нефти. Тем не менее, после этого разговора позиция саудовской делегации развернулась на 180 градусов.

Саудиты стали инициаторами идеи резко увеличить добычу, рассказали РИА Новости и ТАСС источники, знакомый с ходом переговоров.

После того, как министры уже проголосовали за продление квот, бен Сальман шокировал собравшихся предложением обсудить ослабление ограничений. «Здесь происходит что-то непонятное», - недоумевал в тот момент источник ТАСС.

Комментируя итоговое решение, бен Сальман заявил, что ОПЕК+ хочет «протестировать» рынок и может изменить курс при необходимости на следующей встрече 28 апреля.

«Да, прогноз по росту спроса действительно был понижен. Но это же всего лишь 300 тысяч, не 3 миллиона баррелей. Это говорит о том, как благоразумен наш секретариат ОПЕК. Они просто более консервативны, чем большинство международных институтов. Тот объем спроса, который они представили, он достаточен для того, чтобы рекомендовать нам ослабление в течение ближайших нескольких месяцев», - заявил министр.

Рынок нефти отреагировал на саудовский сюрприз неожиданным ростом котировок. Brent подорожала на 3,04%, до 64,65 доллара за баррель, а WTI - на 3,6%, до 61,3 доллара за бочку.

Возможно, рынок забегает вперед: для движения к 66 за баррель Brent нужно подтверждение спроса, а с этим пока проблемы, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова: «Рынок не готов к увеличению предложения, похоже, что сделан опережающий шаг на фоне оптимистичного настроя участников рынка».

Даже после увеличения добычи страны ОПЕК+ продолжат качать на 5,7 млн баррелей в день меньше, чем до кризиса. «Соглашение продолжает поддерживать цены, а постепенный рост добычи нивелирует возможность резких скачков, когда спрос пойдет вверх», - говорит Анн-Луиз Хиттл, аналитик Wood Mackenzie.

Россия получила возможность в рамках ОПЕК+ в мае - июле восстановить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки, сообщил Новак телеканалу «Россия-24».

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, все-таки надеемся на летний сезон. Должна быть повышена мобильность, в том числе и в автомобильных перевозках, и в авиационном сообщении», - обнадежил вице-премьер.

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