Новый сюрприз: данные о медсправках белорусских водителей будут «сливать» посторонним 2 2.04.2021, 8:50

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Создается база данных с возможностью доступа МВД к таким сведениям.

«Палаточники» начинают рассматривать изменения в закон «О дорожном движении». Нововведения касаются не только работы автошкол и водительских удостоверений международного образца, но также медсправок и техосмотра, сообщает onliner.by.

«Новшества коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению ТС, с возможностью доступа МВД к таким сведениям, — рассказал в интервью национальному правовому порталу Игорь Комаровский, «депутат» «палатки». — Также предполагается упразднение контроля за соблюдением порядка проведения гостехосмотра, введение договорной основы его проведения, а также автоматизированного учета результатов в инфосистеме. Опять же с возможностью доступа заинтересованных госорганов к ней».

Комаровский напомнил и другие, уже ранее озвученные нововведения: «Значимое новшество — введение процедуры выдачи международных водительских удостоверений. Также появится возможность сдавать экзамены на права «на автомате» и получать в/у для управления ТС только с АКПП. Также предлагается определение основных параметров дорожного движения, осуществления мониторинга, совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения. Будут закреплены полномочия МВД определять участки, на которых запрещается обучение курсантов автошколы».

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