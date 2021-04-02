Медики назвали три злака, которые значительно увеличивают продолжительность жизни человека 3 2.04.2021, 8:55

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Специалисты проанализировали результаты 45 исследований.

Три простых злака помогут людям увеличить продолжительность жизни. Для подтверждения данного мнения ученые проели соответствующее исследование, пишет u-news.com.ua.

В рамках научной работы специалисты проанализировали результаты 45 исследований из 64 публикаций в специализированных журналах. Злаки представляют собой основу любой диеты и экспертами была найдена связь между конкретными видами продукта и риском развития онкологии, сердечно-сосудистых болезней и других серьезных недугов.

Самыми полезными злаковыми продуктами ученые называют цельнозерновой хлеб, хлопья и отруби. Помимо этого специалисты рекомендуют людям ввести в свой рацион коричневый рис и цельнозерновые макароны. Они содержат клетчатку, благодаря чему человек чувствует себя сытым. Отмечается, злаки должны составлять больше трети рациона. В своем исследовании ученые пришли к выводу, что белый и обычный рис, а также цельное зерно, не имели достаточно доказательств по поводу влияния на продолжительность жизни.

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