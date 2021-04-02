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Медики назвали три злака, которые значительно увеличивают продолжительность жизни человека

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  • 2.04.2021, 8:55
  • 8,598
Медики назвали три злака, которые значительно увеличивают продолжительность жизни человека

Специалисты проанализировали результаты 45 исследований.

Три простых злака помогут людям увеличить продолжительность жизни. Для подтверждения данного мнения ученые проели соответствующее исследование, пишет u-news.com.ua.

В рамках научной работы специалисты проанализировали результаты 45 исследований из 64 публикаций в специализированных журналах. Злаки представляют собой основу любой диеты и экспертами была найдена связь между конкретными видами продукта и риском развития онкологии, сердечно-сосудистых болезней и других серьезных недугов.

Самыми полезными злаковыми продуктами ученые называют цельнозерновой хлеб, хлопья и отруби. Помимо этого специалисты рекомендуют людям ввести в свой рацион коричневый рис и цельнозерновые макароны. Они содержат клетчатку, благодаря чему человек чувствует себя сытым. Отмечается, злаки должны составлять больше трети рациона. В своем исследовании ученые пришли к выводу, что белый и обычный рис, а также цельное зерно, не имели достаточно доказательств по поводу влияния на продолжительность жизни.

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