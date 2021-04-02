Учительница, ставшая символом протестов в Белоозерске: Ощущаю огромную поддержку со стороны коллег, учеников и их родителей 2 2.04.2021, 9:27

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Татьяна Брич с фотографиями своих бывших учеников, выступивших в ее поддержку. Декабрь 2020-го

История смелого педагога из райцентра.

В Белоозерске уволили учительницу средней школы № 3 Татьяну Брич. В приказе об увольнении содержится ссылка на п.3 ст.47 Трудового кодекса — педагога уволили за «совершение аморального поступка», несовместимого с продолжением работы учителем.

Татьяна Николаевна рассказала «Салідарнасці» про обстоятельства своего увольнения.

Немного предыстории

Угроза увольнения замаячила перед учительницей из Белоозерска еще в прошлом году. В сентябре ее оштрафовали по статье 23.34 на семь базовых величин, а в декабре задержали просто во время урока, отправив до суда в ИВС на несколько дней.

В этот раз судили не только по «народной статье», но и за неповиновение сотруднику милиции. Итог — штраф в 810 рублей. В вину ей ставили участие в несанкционированном массовом мероприятии: местные жители собрались с тортом и чаем на главной площади города, чтобы поздравить с днем рождения коллегу.

После судов Татьяне Николаевне дали понять, что она может лишиться работы по вышеупомянутой статье об аморальном поступке. Но после декабрьского суда о ней забыли почти на четыре месяца.

Учительница из Белоозерска признает, что приказ об увольнении стал для нее сюрпризом:

— Для меня это было неожиданностью. Я была готова к этому морально, когда в прошлом году со мной произошли все эти события: суды, задержания, ИВС, штрафы. Но прошло уже четыре месяца…

По ее словам, одной из причин такой отсрочки могла послужить история с увольнением директоров школ в Березовском районе, в том числе и директора СШ №3 Белоозерска: «Уволить меня мог только наниматель».

— Мой предыдущий директор (Светлана Карпович — С.), которая якобы ушла по собственному желанию, то ли не захотела, то ли не успела меня уволить. Потом прошло некоторое время, пока искали нового директора, — рассказала Татьяна Николаевна.

Новый руководитель в школе появился в январе, но проблемы у учительницы начались в конце марта.

Как прокурор предложил уволиться опальным учителям

23 марта в школу №3 приезжал прокурор Березовского района Александр Крутько, который провел с учителями профилактическую беседу. Татьяна Брич привела подробности той встречи:

— Он сказал нам, что всем учителям, участвовавшим в несанкционированных протестных акциях нужно честно признаться, что им не по пути с современной белорусской школой. И написать заявление по собственному желанию. А если нет, то их нужно увольнять по статье об аморальном поведении.

После той беседы учительница записалась на личный прием к прокурору:

— Мы долго беседовали, я все пыталась понять, в чем заключалась аморальность моего поведения, но так и не услышала ответов на свои вопросы.

26 марта в прокуратуру вызвали директора школы и начальника отдела образования райисполкома, рассказала учительница. Там перед ними якобы поставили жесткое условие: уволить Татьяну Брич за аморальное поведение.

— Для меня было неожиданностью то, почему именно сейчас это произошло. Тем более, что осталось доработать до конца учебного года два месяца.

«Я не хотела увольняться»

Татьяна Николаевна говорит, что ей предлагали уволиться по собственному желанию. Но она не согласилась на этот вариант, хоть увольнение по дискредитирующей статье серьезно усложнит поиск новой работы. И объяснила мотивы.

Во-первых, она и не собиралась дальше работать в государственных учреждениях. Во-вторых, уход по собственному желанию дает лишние козыри властям, как это случилось с уволенными директорами.

Учительница говорит, что на встречах с представителями властей не раз поднимался вопрос уволенных руководителей школ. И ответы были циничными: «А кто их увольнял? Они сами уволились».

— Я не хочу оказаться в такой ситуации. Я не хочу, чтобы моим ученикам и их родителям говорили: «Она сама уволилась». Тем более, что я не хотела увольняться, уходить из школы. Это не мое желание. Почему же я должна переступать через себя?

Почему именно «аморальная» статья

— Видимо потому, что по любой другой статье меня невозможно было уволить. У меня абсолютно безупречная репутация. У меня идеальная трудовая книжка. Других оснований для увольнения у них нет. У меня нет ни одного замечания, ни одного выговора.

Татьяна Николаевна работает в школе №3 более 24 лет, в свое время она сама здесь училась.

О поддержке коллег

Осенью коллеги помогли Татьяне Брич выплатить штраф. Когда ее посадили в ИВС, ее ученики писали ей письма, а выпускники разместили в соцсетях фото со словами поддержки и солидарности. Не оставили ее наедине с проблемой и сейчас.

— Сегодня я ощущаю огромную поддержку. И со стороны коллег, и учеников, и их родителей. Мне много звонят, чтобы поддержать, — говорит «Салiдарнасцi» учительница.

В этот раз коллеги не стали собирать подписи в ее защиту. И не из-за страха санкций: «Все понимают, что это бесполезно».

И снова в пример приводится история уволенных директоров, когда обращения учителей в самые разные инстанции так ни к чему и не привели.

О настроениях в городе

По словам учительницы, протест ушел в подполье: никто больше не выходит, не пьет чай и не выражает публично свое мнение. Что и понятно, учитывая тот факт, что у многих активистов не по одному, и не по два протокола.

— Но это не значит, что все подавлено. Люди остались при своем мнении..

О планах

— Я пока нахожусь в стадии принятия, — смеется Татьяна Николаевна, у которой пока нет осмысленных планов на будущее. — Если система образования в данный момент во мне не нуждается, то не нужна она и мне. Я найду себе применение, ведь профессию и опыт работы у меня не забрали. Репетиторство никто не отменял.

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