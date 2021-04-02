В НАТО созвали экстренное совещание из-за обострения на Донбассе 6 2.04.2021, 9:33

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Встреча послов Альянса прошла в Брюсселе.

Послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.

Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.

«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней а также нарушением перемирия, заключенного в июле 2020 года», - пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности».

О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»).

В четверг глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой, пообещав тему «нерушимую поддержку территориально целостности и суверенитета Украины в свете российской агрессии».

Он высказал «озабоченность ситуацией на юго-востоке Украины» и выразил соболезнования по поводу гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе. Практически одновременно министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Андрием Тараном. Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин заявил о поддержке территориальной целостности Украины и ее евро-атлантических устремлений, а также «осудил недавнюю эскалацию российской агрессии и провокаций» в Донбассе.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать боеспособность украинской армии «для эффективной защиты от агрессии» России.

Тем временем «власти» «ДНР» объявили о призыве в армию граждан 1994-2003 г.р на срок с апреля по июль. Соответствующий указ глава республики Денис Пушилин подписал 25 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг не стал опровергать данные о концентрации войск, в то время как российские государственные СМИ сообщили об учениях украинской армии в Луганской области.

По словам Пескова, перемещение войск внутри российских границ - это внутреннее дело, которое «не должно беспокоить» ни Запад, ни соседей.

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