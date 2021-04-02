В ВОЗ узнали, когда именно появился коронавирус, вызвавший пандемию 5 2.04.2021, 9:38

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Международная группа изучила четыре сценария.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали отчет о происхождении коронавируса по следам своей зимней поездки в китайский город Ухань.

Согласно документу, шествие по планете коронавирус начал примерно в ноябре 2019 года, а вот откуда именно - так и осталось невыясненным.

Отчет появился на сайте ВОЗ.

"Международная группа изучила четыре сценария", - говорится в документе.

Путь инфицирования через промежуточного носителя расценивается в диапазоне от вероятного до весьма вероятного, отмечают авторы доклада. Вариант прямой передачи инфекции от животного к человеку ученые расценили по шкале "от возможного до вероятного". "Возможным" они считают вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов.

"Версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом", - говорится в документе.

Оборудование в трех лабораториях Уханя, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала за несколько месяцев до декабря 2019 года не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, отметили эксперты ВОЗ.

"Уханьская лаборатория, которая переехала 2 декабря 2019 года, не сообщила ни о каких нарушениях или инцидентах, связанных с переездом. Они также сообщили, что не хранили и не вели лабораторную деятельность над коронавирусами или другими вирусами летучих мышей перед вспышкой заболевания", - сказано в отчете.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Подобным коронавирусом могут заразиться норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.

Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не получилось, равно как и доказать связь коронавируса нового типа с рынком в Ухане не удалось.

Согласно документу, у ученых нет полной ясности о том, был ли первоисточником распространения SARS-CoV-2 уханьский рынок "Хуанань", поскольку многие из ранних случаев заболевания выявляли и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.

Эксперты обратили внимание также на то, что заражение коронавирусом нового типа было зарегистрировано в некоторых странах раньше, чем в Ухане. Согласно отчеты, SARS-CoV-2 мог появиться во Франции в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.

"Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2. Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи", - сказано в отчете.

Эксперты также не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться SARS-CoV-2. Вспышка инфекции могла начаться до середины декабря 2019 года, констатируют авторы исследования, отмечая, что согласно большинству оценок, речь идет о промежутке времени между серединой ноября и началом декабря.

Группа экспертов ВОЗ изучала вопрос происхождения коронавируса в Китае в течение месяца в начале этого года.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 впервые был обнаружен, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

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