Санкции США ударят по финансам и торговле режима во всем мире 6 2.04.2021, 10:36

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Эффект от их применения будет намного сильнее, чем ожидают в Минске.

Соединенные Штаты Америки анонсировали возвращение санкций против ряда белорусских предприятий.

Санкции Соединенных Штатов Америки против девяти белорусских предприятий будут возобновлены, если белорусский режим в ближайшее время не освободит всех политических заключенных – заявили в Госдепартаменте США.

Речь идет о компаниях «Белнефтехим» и «Белнефтехим США», «Нафтан», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «Гроднохимволокно», открытых акционерных обществах «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно», сообщает «Белсат».

Возобновление санкций будет означать, что предприятиям и гражданам США будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а все их имущество и счета, расположенные на территории страны, будут заморожены.

«Это однозначно ухудшает возможности для деятельности не только на рынке США, но и по всему миру. Наличие санкций-это такой маркер, что могут быть проблемы. Могут быть проблемы с финансовыми институциями, с работой на международных рынках», - рассказывает политолог Андрей Казакевич.

Вашингтон ввел санкции против ряда белорусских предприятий и должностных лиц после выборов 2006 года. Однако в 2015 - м их действие было приостановлено в связи с «определенным прогрессом в сфере демократии и прав человека». Решение о замораживании санкций продолжалось американскими властями ежегодно. Действие последнего заканчивается 26-го апреля.

«Мы призываем власти Беларуси выполнить шаги, которые бы позволили нам не вводить санкций, прежде всего – освободить всех политзаключенных. Режим Лукашенко все еще в состоянии выполнить эти необходимые шаги, чтобы изменить курс», – заявил глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

За фальсификацию выборов и жесткое подавление мирного протеста ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 белорусских должностных лиц. Европейский союз одобрил уже 3 санкционных пакета, под которые попали Лукашенко, более 80 чиновников и силовиков, а также 7 организаций и предприятий. Отдельно расширенные санкции против белорусского режима ввели Польша и страны Балтии.

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