Китай отказался вместе с Россией отвечать на санкции США 3 2.04.2021, 9:10

2,080

Поездка Лаврова в Пекин прошла напрасно.

Поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Китай, состоявшаяся тот момент, когда США начали готовить новые пакеты жестких санкций против России, похоже, закончилась без желанного результата, пишет finanz.ru.

Хотя министр позировал на протокольных фото в маске FCKNG QRNTN и сопроводил свой визит обильной антизападной риторикой, обвиняя США в глупости и неумении вести дипломатию и одновременно восхваляя могущество и политическое влияние КНР, - ему не удалось договориться с китайским коллегой Вэй И о том, чтобы вместе дать отпор санкционному давлению Вашингтона.

Начиная свой визит, Лавров прямо заявил, что преследует такую цель. Москва хотела бы «сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций», сказал министр в интервью китайским СМИ.

Санкции сближают Россию и Китай - Вашингтон стремится ограничить технологическое развитие двух стран, поэтому надо «укреплять укреплять свою самостоятельность», аргументировал он.

В частности, предлагал Лавров, «нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

«Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», - говорил министр.

Спустя неделю, вернувшись в Москву, Лавров констатировал, что Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада.

«Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные «выходки», - сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он добавил, что военного союза между Россией и КНР также не предвидится.

«Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле», - заявил Лавров.

На предложение отказаться от SWIFT Лаврову недвусмысленно ответил ЦБ Китая, который в дни его визита - 24 марта - объявил о расширении сотрудничества с системой.

Совместное предприятие, открытое SWIFT и четырьмя китайскими банками, начнет предоставлять услуги внутри КНР, сообщил регулятор, добавив, что это сделает трансграничные платежи более стабильными и безопасными.

Ничего не сообщил Лавров и возможных инвестициях Китая в Россию, которых Кремль тщетно ждет с момента аннексии Крыма и развала отношений с Западом.

По данным ЦБ, объем прямых инвестиций из КНР на октябрь 2020 года составлял ничтожные 1,8 млрд долларов, или 0,4% от общего объема вложений иностранцев реальный сектор экономики РФ. По сравнению с 2014 годом эта сумма упала в 2,3 раза.

В качестве объекта для инвестиций и источника дешевого сырья Китай выбрал Иран, с которым на прошлой неделе заключил соглашение о сотрудничестве и инвестициях на 400 млрд долларов.

В обмен на вложения в добычу углеводородов, промышленность и телекоммуникации Пекин ждет нефть иранскую нефть со значительными скидками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».