Еще не Познер 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

2.04.2021, 9:59

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Антон Орехъ

Владимир Владимирович давно и последовательно пытается сидеть на двух стульях.

Пострадавшими, как всегда, оказались непричастные. Я не оставляю надежд однажды съездить в Грузию. Уже все мои знакомые, кроме меня, там побывали и все в восторге. И уже, конечно, никто не говорил, что в Грузии опасно, что в Грузии плохое отношение к русским и что лучше туда не ездить. Наоборот — к русским отношение абсолютно нормальное, что даже немного странно, учитывая все, что между нашими странами было за эти годы.

Но неудавшийся день рождения Владимира Познера может снова закрыть дорогу, благодаря которой существовало хотя бы человеческое общение, которое даже важнее государственного. Еще пострадали ресторан и гостиница, которые не заслужили того, чтобы в них кидали яйца.

Что касается самого, так сказать, виновника торжества, то давать оценку поведению, во-первых, коллеги, во-вторых, коллеги гораздо более весомого, чем я, да к тому же гораздо старше меня, мне как-то неловко. Но куда деваться?

Позволю себе заметить, что Владимир Владимирович давно и последовательно пытается сидеть на двух стульях. Точнее, стульев этих много, но в каждом месте постоянно находится запасной. В его словах про Грузию и Абхазию, с нашей точки зрения, возможно, и нет ничего криминального. Я подозреваю даже, что это правда. А жители Абхазии Познера за его позицию уже вовсю благодарят и зовут в гости, чтобы отпраздновать этот самый день рождения. Ну так и надо было в Абхазию сразу ехать! А то поддерживать хочется абхазов, а отпраздновать хочется в Грузии.

Точно так же, хочется оставаться в профессии, продолжать быть звездой федерального экрана, но при этом держать какую-то фигу в кармане, признавая, что работаешь в условиях цензуры. Хочется работать, как ни крути, на российскую госпропаганду, но в Грузию въезжать по американскому паспорту.

В этом нет ничего противозаконного, но получается, что теперь спикер Володин заступается, так уж вышло, за гражданина США. А проблемы с поездками в Грузию возникнут у граждан России. И вот эти два стула у Владимира Владимировича постоянно и повсеместно.

А так я, конечно, поздравляю его с днем рождения, выражаю восхищение его активностью в столь солидном возрасте, ясностью ума и способностью красиво формулировать и интересно рассказывать. Но решиться все-таки сделать выбор какого-то одного посадочного места, он пока так и не смог. И это не мое пожелание, а просто факт. Факт огорчительный.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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