США ввели новые ограничения на визы для россиян 2 2.04.2021, 10:19

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Выдачу виз в четвертом крупнейшем городе РФ прекратили.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекращают выдачу виз россиянам. Теперь получить визу для поездки в Штаты можно будет только в Москве, сообщила американский генконсул в Екатеринбурге Эми Сторроу.

Решение принято из-за того, что российская сторона урезала количество виз для американских дипломатов - сотрудников стало меньше, и выдачу виз в четвертом крупнейшем городе России прекратили, объяснила она.

С 1 апреля «консульский округ посольства Соединенных Штатов в Москве будет расширен на всю территорию России», цитируют Сторроу «Открытые медиа».

Генконсульство в Екатеринбурге при этом продолжит работу, но визовые услуги оказывать уже не будет: «Мы ждем того дня, когда российское правительство предоставит достаточно дипломатических виз, чтобы генеральное консульство США в Екатеринбурге возобновило свою работу в полном объеме», - добавила дипломат.

Число американских сотрудников дипмиссий, которым разрешено работать в России, Москва сократила в 2017 году. В связи с этим в декабре прошлого года Белый дом решил закрыть в России два консульства. Речь шла о диппредставительстве в Екатеринбурге и Владивостоке. Последнее действительно приостановило работу. Консульство в Екатеринбурге, заверила Сторроу, пока все же останется.

На то, что из-за позиции России США не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим российским дипломатам, в январе пожаловался и генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров. Как и в случае с американскими диппредставителями, отмечал он, подобная визовая политика Вашингтона вынуждает российское генконсульство работать «в неполном штатном составе».

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