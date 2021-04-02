Медики объяснили, как улучшить здоровье за 60 секунд в день 2.04.2021, 10:23

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Этот комплекс лучше выполнять ежедневно.

Эксперты разработали комплекс несложных дел, который нужно выполнять каждый день. Займет он у вас не более минут, а заряд бодрости и хорошего настроения подарит на весь день, сообщает lenta.ua.

Первое действие для каждого дня: выпить стакан воды и съесть завтрак, богатый белками. Стакан воды натощак запускает работу всех систем нашего организма и восполняет жидкость, потерянную во время сна. Делаем зарядку. Если на полноценную тренировку или пробежку времени категорически не хватает, замените их экспресс-зарядкой. Это лучше, чем ничего. Да и тело разомнется после сна. Приседания в течение одной минуты – отличный вариант. А для поддержания тонуса в течение дня исключите из своей жизни лифт.

Добавьте в рацион фасоль и медленные углеводы на обед и ужин. Овощные салаты полезно заправлять оливковым маслом и уксусом. Ешьте медленно. Так вы вовремя поймете, что уже сыты и пора остановиться, избавившись от переедания. Не забывайте про полезные перекусы из фруктов или овощей в течение дня. Обязательно следите за здоровьем зубов: зубная щетка и паста, и конечно зубная нить и ополаскиватель для полости рта – ваши лучшие друзья.

Защищайте свою кожу от вредного воздействия солнечных лучей, чаще мойте руки, помните о пользе глубокого дыхания, которое насыщает ваш организм кислородом.

Общайтесь с любимыми людьми: пожелание доброго утра отнимет не более десяти секунд, а хорошее настроение и вы, и ваши близкие получат на весь день.

Откладывайте гаджеты за час до сна, приглушайте свет в комнате и настраивайтесь на отдых. Спать лучше в прохладной комнате. По мнению специалистов, эти нехитрые правила, улучшат ваше здоровье, настроение и помогут прожить долгую счастливую жизнь.

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