За десть лет по росту цен Беларусь опередили только Венесуэла и Южный Судан 2.04.2021, 10:51

Луканомика идет на рекорд.

На днях МАРТ снова заморозил цены на социально значимые товары – до 29 июня. Почему власти вынуждены идти на этот шаг, видно из результатов многолетнего исследования ООН по росту цен, пишет «Научное мнение».

К 2019 году самый высокий рост цен отмечен в Южном Судане (более 4500%), Венесуэле (1832%) и… Беларуси (408%). Далее следуют Судан (более 250%), Египет (188%), Нигерия (167%). Реальность многих из этих стран – война и последствия, переворот, революция, политический кризис.

У «рекордсменов», по разным причинам, многотысячный скачок % роста произошел всего за год. Учитывая продолжающийся внутриполитический кризис, Беларусь может приблизиться к состоянию если не Южного Судана, то Венесуэлы вполне.

Может ли административная стабилизация цен помочь в этой ситуации? Маловероятно.

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