Москву наказывают за шпионаж в Европе Владислав Гирман, «Деловая столица»

2.04.2021, 11:05

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Новый раунд войны спецслужб.

В декабре 2020 г. стало известно о полномасштабной хакерской атаке россиян на ряд ведомств и компаний в нескольких странах, в первую очередь США, где кибератаке подверглись больше ста частных компаний, а также Минфин, Министерство внутренней безопасности, Госдепартамент. Новые подробности о последствиях операции подконтрольной ФСБ группировки APT29 (Cozy Bear) продолжают всплывать и теперь.

Так, 30 марта издание Politico со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщило о том, что в результате атаки на внешнеполитическое ведомство США российские хакеры смогли получить доступ к тысячам электронных писем чиновников Госдепа.

По словам источников журналистов в Конгрессе, речь идет о сотрудниках Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

То есть гипотетически киберпреступники из РФ могли передать своим хозяевами данные, касающиеся отношений США и Украины.

Какого рода данные утекли к ФСБ, не сообщается. По словам еще одного собеседника Politico, пока нет подтверждений тому, что хакеры взломали секретную сеть Госдепартамента. Впрочем, и масштаб кибератаки и ее последствий публике пока тоже неизвестен.

Однако чиновники и эксперты США ранее уже подчеркивали многократно, что это крупнейшее за последние десять лет кибернападение на страну.Отсюда и безапелляционность заявлений Джозефа Байдена, назвавшего своего российского визави “убийцей”. Американский президент в разговоре с Владимиром Путиным уже ясно давал понять, что ответ США будет, и он будет весьма ощутимым для России.

21 февраля советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон отреагирует не только введением санкций.

“Этот ответ будет включать сочетание видимых и невидимых инструментов. И это будут не просто санкции. Реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов”, — цитирует Салливана CBS News.

Одним из таких инструментов, как писала 7 марта The New York Times, станет проведение скрытных кибератак на РФ в ближайшие три недели (т.е. теоретически они уже состоялись).

Скрытными они будут (были?) условно, ведь, по словам источников NYT, они будут (были?) очевидны для Путина, спецслужб и Минобороны России. Это значит, что США подражать россиянам не собираются и не намерены прятаться от руководства РФ в войне, которая ведется вне поля зрения обывателей.

Охота на шпиков

Речь о войне спецслужб. Есть признаки того, что борьба между ними будет лишь нарастать, включая “вскрытие” агентов Кремля за рубежом и очищение стран-союзниц от их присутствия.

В марте российских шпионов разоблачили в двух странах, являющимися членами НАТО — в Болгарии и Италии, занимающих особое место в “сердце” Кремля и его спецслужб.

18 марта болгарские правоохранители задержали в Софии шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Сотрудники Государственного агентство Национальной безопасности Болгарии “вели” их с сентября 2020 г.

Глава группы — Иван Илиев, выпускник разведшколы ГРУ СССР и некогда высокопоставленный сотрудник Службы военной информации Болгарии.

Он завербовал замглавы управления бюджета и расходов министерства обороны Петра Петрова, экс—дипломата и бывшего сотрудника разведки Любомира Медарова, а также действующих разведчиков, один из которых курировал вопросы противодействия гибридным угрозам и рискам.

Эти болгарские чиновники имели доступ к секретной информации как Болгарии, так и НАТО. Правда глава минобороны Красимир Каракачанов утверждал 25 марта, что российским шпионам не удалось нанести серьезные ущерб безопасности страны и союзников по НАТО.

Реакцией Софии стал очередное выдворение российских дипломатов, которые, как известно, зачастую дипломатами являются лишь на бумаге.

Столько же “дипломатов” РФ объявило персонами нон грата и правительство Италии после того, как 31 марта итальянские силовики задержали одного соотечественника и одного офицера ВС РФ, аккредитованного при российском посольстве в Риме, предположительно, военного атташе.

Как сообщает пресс-служба итальянской полиции, задержанный итальянец — капитан фрегата ВМС Италии.

По данным Corriere della Sera, капитана зовут Вальтером Бьйоте. 56-летний офицер также являлся сотрудником Третьего департамента Генштаба — отдела военной политики и планирования.

Издание предполагает, что российский шпион смог найти подход к итальянцу, воспользовавшись тем, что один из детей Бьйоте тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лечении. За секретные документы, которые приносил офицер, россиянин платил ему около 5 тыс. евро.

Теперь Бьйоте грозит больше 10 лет тюрьмы. А отношениям Москвы с Римом и Софией — рост напряжения.

Тот факт, что задержания российских шпионов преданы огласке, говорит в пользу предположения о том, что спецслужбы Запада начинают новую активную фазу охоты на агентов Кремля в Европе.

Их разоблачали и раньше. В том числе и в прошлом году: в Словакии, Австрии, снова в Болгарии, а также во Франции. Хотя французы почему-то решили не выносить сор из избы. О том, что Париж и Москва в конце 2020 г. выдворили по одному дипломату друг друга, в начале марта со ссылкой на свои источники сообщила французская газета Les Echos.

По мере того, как война спецслужб будет нарастать, будут “вскрываться” все больше сотрудников российских спецслужб, действующих в Европе. В том числе — благодаря удачно проведенным ответным кибератакам США.

Такой метод борьбы, справедливости ради, американцы задействовали и до прихода Байдена в Белый дом — при Дональде Траме. К примеру, спецслужбам Соединенных Штатов, как писала американская пресса, удалось взломать системы “фабрики троллей” Евгения Пригожина перед промежуточными выборами 2018 г.

Сейчас же кибереоперации и задержания шпионов РФ являются частью комплексного ответа Соединенных Штатов и их союзников на действия Кремля, де-факто, являющиеся актами агрессии.

Весьма кстати сейчас в информпространстве снова вспомнили о документальном фильме американского CBS, вышедшем 13 октября 2020 г. — о проведении одной из масштабнейших операций по разоблачению сети глубоко законспирированных российских шпионов в США, на которую ФБР потратило 10 лет.

Вышеупомянутый комплексный ответ несколько романтизируется. Противодействие как Москве, так и Китаю, и другим враждебным игрокам осуществляется с нарративом противостояния добра и зла. Об этом прямо говорил Джо Байден во время своей первой большой пресс-конференции: это не война между США и Китаем, или США и Россией, это противостояние демократии и автократии.

Администрация Байдена создает новую идеологию и мифологию, корни которой — в середине и конце прошлого столетия. По сути, чтобы нивелировать медийные спекуляции информвойск соперников, воссоздается образ внешнего врага, представляющего реальную угрозу для благосостояния и ценностей граждан демократических стран. И нельзя сказать, что Байден не прав.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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