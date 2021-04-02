Сегодня у католиков и протестантов — Великая пятница 1 2.04.2021, 11:18

1,472

Это день, когда был распят Иисус Христос.

Великая (Страстная) пятница — день строгого поста и траура в память о крестных муках Иисуса Христа.

Это единственный день в году, когда в католической церкви на богослужении не совершают таинство Причастия. Католическое богослужение в Страстную пятницу символически воссоздает основные моменты страданий Иисуса Христа.

Вечером в Страстную пятницу в католических церквях проходит особое богослужение Страстей Господних, которое обязательно должно начинаться после трех часов дня (это время крестной смерти Иисуса Христа).

Пасху католики и протестанты в этом году отмечают рано — 4 апреля.

Пасха у православных почти через месяц — 2 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».