«Включите в свое каждодневное расписание хотя бы одно протестное действие — и мы победим» 6 2.04.2021, 11:51

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Фото: ТАСС

Давайте продолжать долбить, долбить и долбить!

Телеграм-канал «Мнения» опубликовал письмо читателя о важности маленьких акций:

— На сегодня стоит констатировать факт: собраться большим маршем мы пока все еще не можем. Наверно, каждый уже заметил, что отсутствие акций усиливает апатию. Верно и обратное: даже маленький перформанс или встреченная где-то на столбе наклейка радует глаз и поднимает настроение.

Друзья, у нас уже есть сплоченные дворовые сообщества. Да, вы сталкиваетесь с непомерным давлением, да, иногда попадаются предатели, да тихари дежурят. Несмотря на это все, маленьким группам, при соблюдении правил осторожности, многое по силам.

Пожалуйста, не опускайте руки и продолжайте действовать! Пройдя даже маленьким маршем по улице, соблюдая все правила осторожности и безопасности, о которых уже немало сказано, видя поддержку случайных прохожих и водителей, можно очень здорово вдохновиться и поднять себе и другим настроение!

Попробуйте. И вы увидите что это стоит того. Объединяйтесь, беларусы!

Суть в том что таких акций должно становиться больше и больше, это те капли, из которых мы сможем собрать море. Вы действуете, другие видят это, заряжаются надеждой и тоже начинают действовать. Даже в одном маленьком действии, в одной наклейке, в одной ленточке есть огромный смысл, если его делают множество людей. Действуйте смелее. Включите в свое каждодневное расписание хотя бы одно протестное действие — мы победим, если так сделает каждый белорус, а нас ведь реально большинство!

Мы все видим, что протест никуда не делся, видим салюты по всему Минску 25 числа, видим попытки выходить даже несмотря на очень жесткие противоправные репрессии. Но протест должен проявляться, его сердце должно продолжать биться, ради лучших людей в застенках и ради тех, кто погиб. Ради друг друга и нашего общего будущего.

Смысл в этом есть и он огромен, вода камень точит. Не опускайте руки! Давайте продолжать долбить, долбить и долбить!

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