Где и за сколько белорусы могут сделать «правильный» ПЦР-тест для выезда за границу 1 2.04.2021, 12:02

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Справка должна соответствовать международным требованиям.

К нам вернулось тепло, и это не повод отказываться от отпуска за границей. Но для перелета в большую часть стран от вас потребуют наличие результатов ПЦР-теста. Он должен быть отрицательным, а сама справка — соответствовать международным требованиям. Журналисты onliner.by выяснили, где в Минске можно пройти необходимую процедуру для выезда за границу, сколько это будет стоить в деньгах и времени.

Напомним, при ПЦР-тесте берется биологический материал из зева и носа натощак или через 3—4 часа после последнего приема пищи и воды. За 2 часа до исследования не стоит орошать полость рта и носа аэрозолями, чистить зубы и курить.

Национальный аэропорт

Это первое, что приходит на ум. Там пройти процедуру и получить результат можно в течение 160 минут (2 часа 40 минут). Цена для белорусов — 39,80 рубля, для иностранцев — 57,58 рубля. Забор биологических материалов происходит три раза в день: 9:00—9:40, 10:00—12:20, 12:40—15:00. В каждый из этих периодов могут принять не более 34 человек. Результаты выдают как в бумажном, так и в электронном варианте (нужно доплатить 5 рублей). Лаборатория работает с 9 до 18 часов в рабочие дни и с 6:30 до 14 часов в выходные. Подробнее можно узнать по телефону: (8 017) 279-17-88.

Кожно-венерологический диспансер

Необходимо записываться по номеру 8 029 175-54-03 в рабочие дни с 9 до 14 часов. Ближайшие свободные места есть на 6 и 9 апреля, еще можно успеть. Дальнейшая запись ведется уже на 20 апреля.

— Наш тест подходит для выезда за границу, результаты выдаем день в день, поэтому и очередь такая большая. Лучше быстрее записывайтесь, а то места быстро разбирают, — сообщили в диспансере.

Находится медучреждение на Прилукской, 46а. Придя на запись, необходимо обратиться в окно «Платные услуги», расположенное в холле трехэтажного здания поликлиники. С собой нужен паспорт и его копия. Цена — 27,30 рубля.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Здесь можно записаться через сайт учреждения или по номеру (8 017) 374-55-15 с 9 до 12, а по номеру (8 017) 212-53-71 — с 14 до 17. Забор материала осуществляется по предварительной записи в понедельник — пятницу с 8:30 до 16:30, в субботу — с 9:00 до 11:30.

Места есть даже на день вперед, но обычно их немного. При себе необходимо иметь копию паспорта и документ, подтверждающий выезд (билет на самолет, трудовое соглашение или приглашение на работу, вызов на учебу, для прохождения лечения, оздоровления, приказ о командировании, постоянное местожительство и др.), заполненное заявление (форма есть на сайте) и приложение интернет-банкинга для оплаты (оплата только через ЕРИП или в ближайшем отделении банка).

Выдача результатов осуществляется при предъявлении паспорта на следующий день после забора материала с 14 до 16, в субботу — с 11 до 14. Если тест делался в субботу — после 20:00 того же дня. Центр находится на ул. Казинца, 50. Стоимость исследования для граждан Беларуси — 45,11 рубля, для нерезидентов — 60,36 рубля.

Минская областная клиническая больница

Перед путешествием в далекие-далекие края как минимум два раза можно скататься в Боровляны — для сдачи и получения результатов теста. Цена для белорусов — 39,99 рубля. Забор происходит только по предварительной записи по телефону (8 017) 265-22-24 или в кабинете платных услуг. Там вам назначат ближайший свободный день (пока это 7 апреля) и в порядке живой очереди с 10 до 12 соберут биологический материал. Результаты можно получить на следующий день с 9 до 17.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Для забора материала и проведения исследований гражданами, выезжающими за границу, представляются:

заявление;

копия документа (паспорта), по которому будет осуществляться пересечение границы.

Записаться можно через сайт. Судя по нему, сдать тест можно будет через две недели. Тест делают в будние дни с 9 до 13 по ул. Филимонова, 23. Результаты будут готовы на следующий день, и забрать их можно с 16 до 17, а в пятницу — с 15 до 16 часов.

Стоимость ПЦР-теста для вылета за границу — 41,32 рубля.

Центр гигиены и эпидемиологии

Исследования осуществляются только для граждан, выезжающих в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, по предварительной электронной записи через сайт организации. Вот контакт для справок: (8 017) 319-53-29.

Электронная запись открывается каждую пятницу с 9 часов утра и составляется на пять рабочих дней следующей недели. Результат лабораторного тестирования выдается на следующий день после сдачи анализа с понедельника по субботу с 9 до 11. Исследование проводится по будням с 8:30 до 17 по адресу: ул. Петруся Бровки, 13.

Для проведения исследования необходимо иметь:

копию паспорта;

копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;

документ, подтверждающий оплату.

Цена услуги — 39,80 рубля.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии

Тест на определение наличия вируса COVID-19 проводится только для выезжающих за границу (необходимо предъявить билет, подтверждающий выезд, и ксерокопию паспорта), а также граждан, имеющих направление на госпитализацию в Центр хирургии. Предварительная запись по телефону: (8 017) 277-19-69.

Стоимость услуги — 39,44 рубля. За результатами обращаться на следующий после забора анализа день с 10 утра. Адрес центра — ул. Семашко, 8. Вход строго в маске и бахилах!

Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Запись ведется на конец месяца. Исследования осуществляются только для граждан, выезжающих в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия коронавирусной инфекции, по предварительной электронной записи. С собой необходимо иметь копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, и заявление на согласие проведения процедуры. Адрес учреждения — ул. Петруся Бровки, 9.

Организации, в которых можно записаться на сдачу ПЦР-теста и получить справку для выезда за границу:

Испанский визовый центр помогает записаться на сдачу ПЦР-теста во всех областных городах с последующей выдачей справки государственного образца для путешествий за границу. Запись на сайте компании.

В офисе VFS GLOBAL по адресу: ул. Бобруйская, 6, ТЦ «Галилео», 5-й этаж (ориентир — вход в польский визовый центр). Клиентам необходимо взять с собой оригинал паспорта, произвести оплату и подписать необходимые документы. Вот сайт и телефон для записи: 8 044 736-96-04.

Медицинский центр Green Park Hotel предлагает оперативно пройти ПЦР-тест на COVID-19 для граждан Республики Беларусь и иностранцев. Результаты теста предоставляются на следующий день и соответствуют требованиям для выезжающих за границу. Записаться можно по телефону: 8 044 564-60-00.

«Форма не та, но жалоб еще не было»

ПЦР-тест пройти можно и в частных лабораториях, но форма будет отличаться от той, что необходима для выезда за границу. В самих лабораториях уверяют, что пока претензий со стороны клиентов не поступало.

«Инвитро»

Тест доступен в шести медицинских отделениях Минска по адресам: ул. Веры Хоружей, 5; пр. Независимости, 40; ул. Ширмы, 7; ул. Могилевская, 14; ул. Есенина, 36; Притыцкого, 97. Предварительная запись обязательна и осуществляется по номерам: 7807 (МТС, А1, life:) и (8 017) 222-21-31. При прохождении исследования при себе обязательно нужно иметь паспорт. Также перед исследованием пациентов попросят заполнить анкету. Стоимость исследования — 68,63 рубля. Срок исполнения — до двух рабочих дней.

«Синэво»

ПЦР-тест здесь делают в порядке живой очереди в будние дни и субботу, точное время и адреса можно посмотреть на сайте компании. Тест выполняется только при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).

Стоимость — 69,42 рубля на русском языке, за перевод на английский необходимо доплатить еще 5,75 рубля. Срок готовности результатов (не считая дня взятия биоматериала, а также выходных и праздничных дней) — двое суток.

Лаборатория Synlab

Здесь ПЦР-тест можно сделать по предварительной записи по адресу: Братская, 6. В будние сдать тест можно с 13:00 до 18:30, в субботу — с 12:30 до 15:00, в воскресенье — с 9:00 до 12:00. Срок готовности — до 48 часов, без учета выходных. Стоимость для граждан РБ — 52 рубля.

Медицинский центр «Аква-Минск Клиника»

Срок готовности ПЦР-анализа — один рабочий день.

Тестирование проводится в рабочие дни с 9:00 до 13:00 только по предварительной записи по телефону: (8 017) 330-13-01 или через сайт медицинского центра.

Стоимость анализа с результатом на русском языке:

для граждан Республики Беларусь — 70 рублей;

для иностранных граждан — 86 рублей;

дополнительно можно заказать перевод справки на английский язык. Стоимость — 3 рубля.

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