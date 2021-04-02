Владелец «Табакерок» олигарх Олексин выкупил Idea Bank 12 2.04.2021, 12:18

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фото: infobank.by

Его название изменят.

МТБанк провел одну из крупнейших за последнее время сделок в банковском секторе, выкупив 99,999% акций Idea Bank, ранее принадлежавший польскому холдингу Getin, пишет The Village Беларусь.

МТБанк принадлежит семье бизнесмена Алексея Олексина. Им также принадлежат табачная фабрика, сеть «Табакерка», оператор мониторинга транзитных перевозок, логистическая компания и другие структуры.

Стоимость покупки составила 50 миллионов белорусских рублей. Нацбанк сделку одобрил. Разрешение на проведение сделки было выдано 30 декабря 2021 года.

Уже со 2 апреля начнется процесс присоединения «Идея Банка» к МТБанку, но пока «Идея» будет работать как отдельная структура. Окончательное присоединение произойдет до конца 2021-го. В итоге объединенный банк будет работать под единым брендом МТБанка.

Клиентов «Идея Банка» заверили, что все продукты в переходный период останутся в прежних объемах, счетами можно будет пользоваться, депозиты закрывать не будут, продолжит работу мобильный и интернет-банк, а также колл-центр.

В ноябре 2020-го польский холдинг Getin подписал с МТБанком письмо о намерениях продать ему пакет акций «Идея Банка». Тогда предполагалось, что сделка состоится в январе 2021 года. Целью сделки было желание оптимизировать структуру Getin Holding.

ЗАО «Идея Банк» создан в 2004 году. Банк занимался розничным направлением бизнеса, а также кредитовал сегмент малого и среднего бизнеса. На сегодня он занимает 17 место в банковской системе по объёму активов.

ЗАО «МТБанк» основано в 1994 году. У банка 100% национальный капитал. Он занимает 10 место в банковской системе по объему активов. МТБанк финансирует как розницу, так и юридические лица, в том числе и международные компании.

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