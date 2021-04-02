«Это норма»: УКС, построивший дом с трещинами на фасаде, озвучил свои аргументы 5 2.04.2021, 13:16

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Белорусские госзастройщики продолжают шокировать.

Белорусские застройщики будто сговорились: из разных уголков страны от дольщиков приходят жалобы на самые невообразимые вещи. Одними из тех, кто отказался молчать о «косяках» своего УКСа, стали жители Витебска. Понять людей просто: когда по фасаду только построенного дома одна за одной бегут трещины, не до мнимой тактичности, пишет Onliner.

Полторы недели назад журналисты рассказали историю многоэтажки, возведенной (по иронии) на улице Труда. Тогда представитель застройщика пообещал нам все пояснить и рассказать — надо только поднять документы. И вот ответ от госзастройщика пришел.

Безусловно, главный вопрос, который волнует вчерашних дольщиков: из-за чего пошли все эти трещины и когда вообще их обнаружили (на этот счет у горожан и застройщика были разные мнения)? Вот официальная версия. «Жилой дом построен с наружными кирпичными трехслойными стенами с облицовочным слоем из кирпича. Трещины на облицовочном слое кирпича фасада были обнаружены во время строительства. При появлении трещин в облицовочном слое кладки жилого дома нашим предприятием было направлено письмо в адрес проектного института с просьбой дать заключение по вышеуказанному вопросу.

Был получен ответ, что трещины облицовочного слоя кладки наружных стен не влияют на несущую способность стен здания».

Также УКС дополняет картину своим добровольным обращением в экспертную организацию, которая провела обследование фасада и предложила решения для устранения проблемы. «В настоящее время производятся работы по выполнению рекомендаций экспертной организации. После выполнения работ будет восстановлен эстетический вид дома».

Во время встречи с Onliner дольщики также жаловались на настоящие водопады, которые вдруг пролились на них из плит перекрытия. Неужели это норма?

«При строительстве жилого дома использовались пустотные плиты перекрытия, в пустоты которых попали атмосферные осадки. Данное замечание не относится к категории дефектов и не влияет на несущую способность здания».

Получается, норма...

Не отрицает застройщик и того факта, что металлические входные двери оказались неидеальными: «Дольщикам, которые обратились по вопросу наличия следов ржавчины... предложено заменить входные двери на новые». Помимо этого, УКС заверяет, что с каждым, кто озвучил претензии, ведется индивидуальная работа.

К сожалению, причины появления трещин на фасаде так и не были озвучены, равно как и момент их появления: «во время строительства» — понятие очень растяжимое. Но даже из этого ответа понятно, что дом сдали (и, соответственно, приняли) уже с дефектом, а во время процесса никто не среагировал и не начал исправлять проблему. Непонятно и то, как после ремонта стенам вернут первоначальный вид (у дольщиков есть сомнение, что все будет сделано эстетично и привлекательно). Onliner продолжит следить за развитием событий.

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