«Мы сами способны ввести такое эмбарго против Лукашенко, что мало не покажется» 9 2.04.2021, 13:20

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фото: reuters

В руках белорусов есть отличный резерв для давления на режим!

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал интересное письмо своей читательницы:

— Я с недавнего времени пенсионерка, живу в небольшом райцентре. Увидела выступление Павла Латушко, где он призвал воздействовать на режим по схеме "банкомат-обменник- банк". Разослала это видео по вайберу многим людям, с кем поддерживаю отношения — родственникам, бывшим сослуживцам, друзьям, коллегам-волонтерам, занимающимся проблемами бездомных животных. Все мои контакты — люди работающие, преимущественно с высшим и средним специальным образованием, специалисты. При этом процентов восемьдесят из них живут не в столице. Большинство имеет зарплату, не дотягивающую до пресловутых "по пяццот". Естественно, все они противники Лукашенко.

Казалось бы, экономическое давление на режим — самое безопасное и простое, что только может быть в наших условиях. Так и есть, но... На свою рассылку обращения Латушко я получила несколько ответов, в которых сквозили досада и раздражение. Мол, нас это не касается. Этот призыв обращен к минчанам, у которых высокие заработки, и они могут позволить себе покупать валюту. А нам какая валюта, дотянуть бы до следующей зарплаты.

Зачем я это пишу? Мне кажется, что призыв забирать деньги с банковских карточек только для того, чтобы покупать на них валюту, отталкивает от хорошей идеи многих людей. Мы же помним, что большинство населения имеет доходы, позволяющие выживать, а не жить и откладывать деньги. Думается, важнее подчеркнуть безусловную необходимость снимать свои зарплаты и пенсии с карточек. Не обязательно, чтобы покупать доллары, а просто снимать. У кого лишние деньги, тот и так догадается конвертировать их в твердую валюту. Но, храня наличные дома, мы лишаем банки необходимых средств, чтобы финансировать потребности режима. А если эти денежки мы понесем преимущественно не в магазины, принадлежащие кошелькам Лукашенко, а на рынки, в секонд-хэнды, продавцам уличных лотков с овощами и фруктами (весна в разгаре, скоро они появятся на улицах), так и совсем хорошо!

Все это нужно доносить до людей кратко, доходчиво и убедительно. И эта тема не должна уходить с повестки, тем более, что власти уже зашевелились и начали контрагитацию.

Осенью прошлого года я слушала выступление молодого парня, по-видимому, экономиста, который убедительно, с цифрами, рассказывал, что никакие Беларуськалий и НПЗ не приносят в бюджет столько денег, сколько розничная торговля, что и нужно использовать в нашей борьбе. Однако тогда шли массовые уличные протесты, настроение у людей было — "скоро дожмем", поэтому идея экономического бойкота не получила достаточно широкого распространения. Это видно при посещении сетевых магазинов: люди набирают полные тележки, никого не заботят названия брендов (какая уж там "Крама"!), расплачиваются карточками.

А ведь у нас в руках отличный резерв для давления на режим! Мы сами способны ввести такое эмбарго, что и на Запад оглядываться не надо будет.

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