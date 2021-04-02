Большая война 3 Юрий Бутусов

2.04.2021, 13:35

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Юрий Бутусов

фото: Радыё Свабода

Когда Россия может атаковать и готова ли к этому Украина.

Главные вопросы по вторжению РФ в Украину:

1. Готовит ли Россия вторжение в Украину?

Да, Россия готовится к такому сценарию.

2. Произойдет ли вторжение в ближайшее время?

Нет, в ближайшее время нового вторжения не произойдет, Россия не готова к масштабным наступательным операциям. Кремль уже контролирует Донбасс и Крым, и намерен удерживать уже захваченное. Наземные силы РФ не имеют большого превосходства над ВСУ, и для создания ударных группировок противнику требуется переброска войск. Также работа миссии ОБСЕ на Донбассе станет для Путина большой проблемой — ведь Россия получит политические обвинения в агрессии и за этим наверняка последует новый виток международной изоляции. Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена благоприятная политическая обстановка, ведь у России нет сил, чтобы противостоять демократическому миру.

3. Возможно ли обострение на фронте?

Да, в виде усиления обстрелов на отдельных участках фронта, локальных атак на тактическом уровне. Это происходит постоянно с начала 2015-го года, и никогда не прекращалось. Россия проводит обстрелы, чтобы показать, что руководство Украины не контролирует ситуацию на своей земле, чтобы захватить инициативу на отдельных участках фронта.

4. Может ли Россия внезапно перейти в наступление?

Нет, разведка Украины и НАТО вполне надежно контролирует средства космического и радиоэлектронного контроля, а также все передвижения противника близ наших границ. Наступательные действия за пределами линии фронта на Донбассе и Крыма возможны только при сосредоточении значительных группировок, скрыть такие перемещения противник не мог ни в 2014-м, ни сейчас. Внезапности быть не может.

5. Что происходит у наших границ?

Россия перебрасывает 56-ю десантно-штурмовую бригаду в Крым, в Феодосию. Она будет включена в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. 56-я бригада перебрасывается из далекого Камышина, это одно из лучших соединений ВС РФ, которое уже участвовало в войне в 14-м году, укомплектовано современной боевой техникой, ряд ее батальонов имеет статус «ударных» (новый критерий боеготовности, введенный после боев 14-го года).

Также Южный военный округ начал проверку боеготовности в местах дислокации своих соединений — однако переброски дополнительных сил к нашим границам не зафиксировано, все российские операции находятся под постоянным контролем.

6. Когда Россия может атаковать?

Наиболее удобным временем для нападения могут быть маневры "Запад-2021", которые ожидаются летом. Мобилизационные мероприятия требуют прикрытия в виде маневров.

7. Готовится ли Украина к наступлению на Донбассе?

Нет. Передвижения украинских войск осуществляются в рамках плановой ротации. Подготовку к каким-либо активным действиям наши Вооруженные силы не ведут.

8. Помогут ли нам союзники по НАТО?

Да. На всех уровнях наши союзники, и прежде всего США, подчеркивают свою поддержку. Без сомнений, в случае конфликта уровень взаимодействия с НАТО и военной помощи будет увеличен и выйдет на новый уровень. Воевать на земле надо будет нашим войскам. Однако передача разведывательной информации в режиме реального времени, поставка вооружений, и организация бесполетной зоны в воздухе над районом боевых действий — все это Украина сможет запросить, и, с высокой вероятностью, получит. Ключевой фактор для нас — воздух. Российская авиация не имеет ни малейших шансов в столкновении с авиацией НАТО, и Путин боится создавать поводы для вмешательства Запада. Именно поэтому Россия не решилась применить авиацию в 2014-м. Поддержка НАТО позволит Украине реализовать лучшие качества наших сухопутных сил. Применение артиллерии при условии защиты с воздуха ограничит активные действия наземных сил противника. За последние годы ВСУ получили на вооружение тысячи управляемых ракет типа «Стугна» и «Корсар». А если США обеспечат массовые поставки «Джавелинов» со своих баз, любое российское наступление будет парализовано — большинство российских танков не оснащены комплексами активной защиты, и беззащитны от поражения в верхнюю проекцию.

9. Готова ли Украина к большой войне?

Да, к войне готово украинское общество, поэтому оснований для паники нет, мы будем оказывать серьезное сопротивление, вторжение консолидирует большинство украинцев.

Нет, к войне не готово государство. Никаких структурных военных реформ в нашей армии не происходит, боеспособность армии основана исключительно на мотивации и профессионализме отдельных военнослужащих, отдельных подразделений и частей, где есть адекватный командный состав. Воины будут сражаться. К сожалению, президент про армию вспоминает только во время очередной фотосессии, конфликт между министром обороны Тараном и главкомом ВСУ Хомчаком по-прежнему носит непримиримый характер, система управления разбалансирована. В случае обострения обстановки сопротивление будет строиться на инициативе снизу, ожидать каких-либо осмысленных действий от военно-политического руководства пока не следует.

10. Что делать прямо сейчас?

— Верховный Главнокомандующий обязан немедленно объявить командно-штабные игры и проверку боеготовности. Проверить систему управления, организацию, хотя бы как это сделали в 2018-м. Проверить какие запасы вооружения созданы для оснащения действующих боевых частей, резервистов. Люди не могут воевать голыми руками, война в Карабахе показывает, что количество не организованных и не вооруженных людей ничего не решает, только усложняет логистику, управление и увеличивает потери.

— Надо сделать, наконец, объективные реалистичные выводы, что у нас есть, и чего у нас нет для реальной войны. Такой анализ у нас отсутствует, оборонное планирование фактически отсутствует.

— Гособоронзаказ-2021 необходимо срочно передать на утверждение с учетом настоящих потребностей войск, а не коррупционных интересов.

— Верховный Главнокомандующий обязан в рамках СНБО каждую неделю проводить заседание с участием депутатов парламентского комитета по обороне, и проверять ход реализации решений в сфере обороны и безопасности, чего он не практикует. Это не обеспечивает ни координации, ни принятия давно назревших решений в условиях обострения обстановки. Нельзя уповать на НАТО, власть сама обязана что-то делать. Должен быть обеспечен демократический парламентский контроль над действиями и бездействием власти.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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