Обломки смеющихся «Искандеров» 5 Телеграм-канал «Серпом По»

2.04.2021, 13:53

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В Кремле только кадыком двинули.

С «восточным коварством» Ильхам Алиев, друг правящего путинского коллектива, преподнес ему «подарок». Как бы, между прочим. Не от себя. Само собой так получилось.

Агентство по разминированию территорий представило сегодня в Баку, как утверждает «Интерфакс», обломки двух ракет «Искандер». Их обнаружили в Карабахе – в городе Шуша еще 15 марта. При этом ведется уточнение модификации ракет.

Так может быть, по-дружески, Алиеву стоило подождать пока точно определят, какие обломки обнаружены? Тем более, что для России это вопрос болезненный, связанный с собственной обороноспособностью и экспортом вооружений. В феврале был скандал с заявлением Пашиняна, и Минобороны России опровергало использование «Искандеров» в ходе боевых действий.

Но, нет. Модификация еще уточняется, но то, что это были «Искандеры», уже объявлено. Получайте послание: слабо ваше оружие, не помогло оно Армении против нашего натиска. В Кремле, наверное, только слюну проглотили да кадыком двинули – вверх-вниз.

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