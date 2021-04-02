В России провалился еще один «нацпроект» Путина 2 2.04.2021, 14:14

7,324

Фото: AFP

В него успели вложить более 126 миллиардов рублей.

Правительство РФ решило отложить на пять лет очередной "нацпроект" – строительство первой железной дороги в Туве, которая должна была пройти по маршруту Элегест – Кызыл – Курагино. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте Кабмина РФ.

Как пишет РБК, проект обсуждался с 2002 года, официальный старт ему в 2011 году дал Владимир Путин, который на тот момент занимал должность премьер-министра. Глава Тувы Шолбан Кара-оол оценивал стоимость строительства железной дороги в 2019 году более чем в 200 млрд рублей, тогда как лоббист этого проекта, владелец Тувинской энергетической промышленной корпорации и бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров заявил, что инвестиции в проект составят около 360 млрд рублей. В эту сумму, по информации бизнесмена, входили затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Хабаровском крае и строительство самой железной дороги. Компания РЖД, которая в 2019 году стала генподрядчиком проекта, оценивала инвестиции в строительство ветки в 126,6 млрд рублей.

Протяженность дороги должна составить более 400 км. Предполагается, что магистраль свяжет Туву с Красноярским краем. Она также обеспечит транспортировку угля с принадлежащего ТЭПК Элегестского угольного месторождения, и раскроет туристический потенциал Тувы.

Завершить строительство железнодорожной магистрали планировалось к 2024 году. Теперь срок исполнения обязательств по этому проекту будет отложен по меньшей мере на пять лет. Соглашение о приостановке строительства также будет исключать какие-либо штрафные санкции, концессионную плату и взаимные претензии сторон. В РЖД и Минтрансе комментировать произошедшее отказались.

Источники "Интерфакса" ранее объясняли ситуацию тем, что финансовая модель строительства дороги в Туве не раз менялась и до сих пор не одобрена. Теперь перспективы ее утверждения стали еще более туманными: для строительства планировалось использовать средства из Фонда национального благосостояния, которые сейчас идут на поддержку экономики.

В 2014 году Счетная палата выявила ряд недостатков в проведении реформы железнодорожной отрасли. Ведомство сообщало, что в стране не хватает железных дорог. В шести регионах, как отмечала СП, на тот момент и вовсе не было железнодорожного сообщения. Речь шла о Республике Алтай, Тыве, Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

Премьер-министр РФ Владимир Путин приехал на церемонию закладки железной дороги в Туву в декабре 2011 года, когда стоял мороз в минус 43 градуса. Прежде чем забить серебряный костыль в основание будущей железной дороги, глава правительства быстро прошел через стоявший неподалеку буддийский субурган – "небесные ворота". Подобный жест, уверяли суеверные местные рабочие, необходим для того, чтобы начинание было успешным, писала "Российская газета".

Бизнесмен Руслан Байсаров рассказал Путину, какие плюсы принесет строительство магистрали: это позволит создать около 15 тысяч рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в российский бюджет от ЕПК до 13 миллиардов рублей. Тогда Байсаров обещал, что общий объем инвестиций в строительство составит лишь 136 миллиардов рублей. Большую часть из них вложит ЕПК, а оставшуюся выделит государство.

"Шествие премьера сопровождалось звучавшей на заднем плане этнической музыкой, напоминавшей временами шаманские напевы, – отмечала газета. – Он мог бы увидеть и выставку мощной техники, которую задействуют при возведении дороги, и верблюдов с оленями, невозмутимо пасшихся чуть поодаль, и ожидавших его с раннего утра тувинцев в национальных костюмах, если бы к тому времени место закладки не погрузилось в кромешную тьму".

Путин, впрочем, не промахнулся и успешно забил кувалдой серебряный костыль в первое звено железной дороги. Затем он пару минут поговорил с рабочими, пообещав, что "работа им предстоит большая, года на четыре как минимум". "Ну все, пора греться" – с этими словами глава правительства проследовал к кортежу и уехал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».