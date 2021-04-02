«Deutsche Welle»: AstraZeneca вновь встревожила и разочаровала многих немцев 1 2.04.2021, 14:28

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Фото: Getty Images

В Германии препарат не рекомендован людям моложе 60 лет.

Ряд стран, в том числе Германия, уже приостанавливали использование вакцины компании AstraZeneca. Но затем возобновили вакцинирование препаратом после дополнительной проверки.

И вот - новые ограничения: этот препарат, который теперь носит название Vaxzervria, не рекомендован людям моложе 60 лет. Жители Германии не слишком рады такому развитию событий, пишет "Немецкая волна".

Кроме того, Немецкий комитет по вакцинации, известный как STIKO, рекомендовал заменить вторую дозу AstraZeneca на другую вакцину для людей до 60 лет, которые уже получили первую прививку.

Для этих пациентов вместо AstraZeneca предлагают сделать вторую прививку вакциной на основе технологии мРНК (из утвержденных в ЕС, это BioNTech / Pfizer и Moderna) через 12 недель после первой прививки. Препарат AstraZeneca является вирусно-векторной вакциной.

Руководитель комитета Томас Мартинес отметил, что данные из экспериментов на животных показывают, что иммунная реакция после второй дозы, сделанной другой вакциной, такая же. "Все еще нужно научно доказать, насколько хорошей будет защиту в таком случае. Надеюсь, данные скоро будут доступны".

По его мнению, такой вариант более безопасен, чем вторая доза вакцины AstraZeneca.

Напомним, Германия с 31 марта по рекомендации STIKO на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Комитет выдал такую рекомендацию "на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелые тромбоэмболические побочные эффекты".

Напомним, Германия с 31 марта по рекомендации STIKO на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Комитет выдал такую рекомендацию "на основе имеющихся данных о редких, но очень тяжелые тромбоэмболические побочные эффекты".

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