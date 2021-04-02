«Хотим, чтобы было как при Украине»: в Керчи вышли на протест против оккупационной власти 1 2.04.2021, 14:44

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фото: KerchFM

Возле здания городской администрации собралось более ста человек.

Утром 2 апреля более ста человек собрались у здания городской администрации Керчи и требовали не закрывать местный «блошиный рынок» на ул. Еременко, где преимущественно торгуют пенсионеры, сообщает «Крым Реалии» со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания «КерчьФМ», к администрации прислали несколько экипажей российской полиции, а к собравшимся вышла председатель российского горсовета Керчи Ольга Солодилова, которая сообщила, что «юристы администрации не видят законной возможности оставить рынок на территории пустыря по улице Еременко». По словам Солодиловой, на этом месте планируется построить детскую площадку.

«Нам сказали, что все как было при Украине, так и останется, ущемлять никто никого не будет», – возмущались собравшиеся.

Керчане попросили власть рассмотреть возможность оставить такой социальный рынок, «где продавцы не платят налогов».

«Договорились о том, что горсовет даст письменный ответ активистам рынка, в котором изложит нормы действующего законодательства, а также напишет об опыте Симферополя и Севастополя», – сообщает сайт kerch.com.ru.

По информации издания, назначена новая встреча Ольги Солодиловой и активистов рынка, чтобы «искать возможность оставить социальный рынок в Керчи». Вместе с этим сообщается, что в эти выходные пенсионерам разрешили выйти торговать на улицу Еременко.

На сайте российской администрации Керчи, как и местного горсовета, официальной информации о требованиях горожан относительно «блошиного рынка» нет.

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