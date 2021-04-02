Cиноптики рассказали, какая погода будет Беларуси 3 и 4 апреля 2.04.2021, 14:56

Значительно похолодает с середины будущей недели.

Желтый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 3 апреля. Об этом сообщили в Белгидромете.

«В ночные и утренние часы 3 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица», – говорится в сообщении.

Также в субботу в республике прогнозируются мокрый снег и дождь, осадки будут кратковременными и небольшими, в основном они ожидаются ночью и утром во многих районах Беларуси.

В целом погода будет облачная с прояснениями. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Также возвращается похолодание. Температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах от -4°С до +2°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметки всего в +3°С… +9°С.

В воскресенье, 4 апреля, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет от -4°С до +1°С, днем ожидается чуть теплее: от +4°С до +9°С.

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