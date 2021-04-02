Ученые: Какао защищает сердце и сосуды от воздействия стресса 2.04.2021, 15:20

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Все благодаря влиянию флаванолов.

Исследователи из Бирмингемского университета изучили влияние содержащихся в какао флаванолов на состояние сердечно-сосудистой системы, которая подверглась влиянию стресса, пишет «Вокруг света. Украина».

Наутральные антиоксиданты флаванолы есть не только в какао, но и в чае, фруктах, овощах, красном вине. В прошлые годы команда бирмингемских ученых подтвердила положительное влияние флаванолов на умственные способности.

Согласно результатам новой научной работы, потребление флаванолов снижает риск возникновения сердечных болезней, инсульта, тромбоза под воздействием стресса.

Розалинд Бейнхэм, одна из авторов исследования, задействовала в эксперименте здоровых мужчин, которым предстояло выполнить восьмиминутное задание, связанное с умственным напряжением. За 90 минут до этого одной группе участников предложили выпить какао с высоким содержанием флаванола, а другой – плацебо.

Исследователи измерили кровоток и сердечно-сосудистую активность у всех мужчин до выполнения задания – стресса. А также во время собственно стресса. Через полтора часа после него ученые оценили работу кровеносных сосудов. Было обнаружено, что у тех участников, которые выпили какао, функции сосудов практически не нарушены. Исследователи сделали вывод, что флаванолы улучшают кровоток во время стресса.

Ежедневная доза флаванолов может быть достигнута за счет употребления и других продуктов. Так считает доктор Катарина Рендейро, ведущий автор исследования. Она также отметила, что результаты работы чрезвычайно важны для людей, наиболее уязвимых к воздействию стресса.

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