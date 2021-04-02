Родственница Александра Габышева сообщила о странных вещах, происходящих с изгонявшим Путина шаманом 15 2.04.2021, 15:31

19,772

Александр Габышев

Фото: BBC

Они появились после принудительной госпитализации.

Здоровье якутского шамана Александра Габышева, помещённого в марте на принудительное лечение в психоневрологический диспансер, резко ухудшилось. Он и его родственники опасаются, что он может умереть в больнице. Об этом одна из родных сообщила редакции "Сибирь.Реалии".

По словам Кыайыыланы Захаровой, навещавшей его в диспансере, Габышев после госпитализации жалуется на бессонницу и частую потерю сознания. Во время одного из посещений его стала бить дрожь, после чего санитары отнесли его в палату. Изданию "Якутия.Инфо" она сообщила, что шаман был коротко пострижен, вопреки своей воле и религиозной традиции.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился в пеший поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля Владимира Путина, которого он назвал злым духом. По дороге он стал собирать многочисленные митинги, после чего был задержан с помощью спецназа на границе Бурятии и Иркутской области. Против него было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Суд признал его невменяемым.

В начале этого года шаман анонсировал, что в марте вновь начнёт поход. В январе он был задержан по новому делу — о насилии против сотрудника полиции. Экспертиза по заказу следствия вновь признала его невменяемым. Международная организация Amnesty International признала шамана узником совести, внесённый российскими властями в список иностранных агентов правозащитный центр "Мемориал" — политическим заключённым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».