Секонды без новой одежды, новшества по ценникам и распродажам 7 2.04.2021, 15:47

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Какие изменения ввели в Беларуси по торговле.

С 2 апреля торговля работает по обновленным правилам. К примеру, ценники за 1 килограмм или 1 литр должны стать заметнее, а в магазинах секонд-хенда не должно быть новых товаров. Напоминаем, что изменилось в торговле с 2 апреля, пишет tut.by.

Ранее с 1 января 2017 года торговле рекомендовали обозначать цену пищевых продуктов за 1 килограмм и 1 литр. Позже это сделали обязательным.

С 2 апреля шрифт ценника на пищевых продуктах за 1 килограмм или 1 литр не может быть меньше, чем наполовину, того, которым написана цена за единицу товара. Дело в том, что в некоторых магазинах ценники за килограмм или литр указывали таким мелким шрифтом, что порой было сложно рассмотреть, что там напечатано.

Секонды — без новой одежды

С 2 апреля магазинам секонд-хенда запретили продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом будет продажа в одном товарном отделе (или секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020-го снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда. Один из вопросов со стороны концерна к «секондам» — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину, заявляли ранее в «Беллегпроме». В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергают. Специалисты концерна говорили, что намерены проанализировать ассортимент в магазинах одежды из вторых рук и, возможно, направить в правительство предложения по их регулированию.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина ранее заявила, что поддерживает «честную конкуренцию», и предложила если не закрыть магазины с б/у одеждой, то по крайней мере вынести их «из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц».

Что прописали по распродажам и акционным ценникам

Устраивать распродажи можно, если выполнить все следующие требования:

товары уже предлагаются продавцом к продаже на обычных условиях (проще говоря, их уже продавали по «обычной» цене. Здесь есть нюанс: к примеру, интернет-магазин может устраивать распродажу товаров, которые до этого предлагались в других объектах этого продавца, к примеру в стационарном магазине, и наоборот);

не запрещено стимулирование продажи товаров;

на эти товары не должны быть установлены фиксированные цены;

на товары не установлены предельные минимальные цены (исключение — пищевые продукты со сроком годности менее 30 дней, цена на которые с учетом скидки не будет ниже установленных предельных минимальных цен).

Речь про распродажи как в стационарных магазинах, так и в интернет-магазинах, заведениях общепита.

Информацию об акциях и распродажах должны размещать в торговых объектах, общепитах, СМИ (ее могут доносить до покупателей другими доступными способами). Размер скидки может указываться в процентах или в денежном выражении. Если же скидку можно получить только при выполнении каких-либо условий, то это также должно быть прописано, как и цена товара со скидкой.

В ситуации, когда определить цену с учетом скидки заранее невозможно (например, магазин предлагает скидку в 50% на товар с меньшей стоимостью в чеке при покупке двух), то информацию про цену с учетом скидки можно не указывать, а рассказывать про нее покупателю непосредственно перед оплатой (например, устно при расчете на кассе), уточняют в МАРТ.

Также продавец должен указать цену без скидки. При этом «скидочный» ценник на товар или продукцию общепита должен быть написан меньшим шрифтом, чем ценник без скидки.

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