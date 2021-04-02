Ученые выясняют, могут ли вакцинированные люди распространять COVID-19 3 2.04.2021, 15:57

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фото: epa

Данные новых исследований достаточно обнадеживающие, но неоднозначные.

На фоне расширения кампаний вакцинации многих беспокоит вопрос о том, могут ли люди, которые уже получили прививку от COVID-19, передавать вирус другим. Однако, у ученых нет однозначного ответа на такой вопрос. Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) резко отреагировали на противоречивые комментарии своего же директора доктора Рошель Валенской, которая предположила, что привитые против коронавируса люди не инфицируются и не передают болезнь другим, цитирует The New York Times издание "Зеркало недели. Украина".

Такое заявление поставило под сомнение необходимость мер, к которым агентство призывало вакцинированных американцев, в частности, в США рекомендуют всем людям надевать маски и избегать массовых собраний.

"Доктор Валенская сделала слишком обобщенное предположение. Не исключено, что некоторые люди, которые полностью завершили вакцинацию, могут инфицироваться COVID-19. Сейчас нет четких доказательств того, что привитые люди не могут распространять вирус. Мы продолжаем работать над исследованием этой проблемы", - сказал представитель агентства.

Агентство также отреагировало на критику ученых, которые отметили, что текущие исследования не могут утверждать, что вакцинированные люди не инфицируют других.

"Данные исследований свидетельствуют лишь о том, что вакцинированным гораздо труднее заразиться, но не стоит думать, что они не могут заразиться COVID-19 вообще", - заявил директор Центра исследований вакцин в Университете Питтсбурга Пол Дупрекс.

Данные исследований C.D.C. говорят, что одна доза вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech была эффективной на 80 процентов в предотвращении заражения, а две дозы - на 90 процентов.

Это предполагало, что привитые люди реже передают болезнь другим, но слова директора CDC были более прямолинейными.

"Наши данные сегодня говорят о том, что привитые люди не переносят вирус и не инфицируются. Это касается не только клинических испытаний", - сказала доктор Валенская.

При этом, директор агентства отметила важность продолжать носить маски и соблюдать меры предосторожности, даже для привитых людей. Тем не менее, короткий комментарий Валенской вызвал широкие дискуссии. Пандемия коронавируса регулярно провоцирует научные споры.

"Если бы доктор Валенская сказала, что большинство привитых людей не переносят вирус, мы бы не вели эту дискуссию. Нам известно, что вакцины действительно могут предотвращать инфицирование, но нельзя ничего утверждать со стопроцентной уверенностью", - сказал вирусолог Джон Мур. По его словам, противоречивые сообщения о коронавирусе и вакцинах могут сыграть роковую роль.

"Исследования действительно показывают мощную защиту от потенциального инфицирования, но это не значит, что защита полная", - сказал директор Центра по вопросам здравоохранения в Нью-Йорке Питер Бах.

Все вакцины против коронавируса чрезвычайно успешно предотвращают тяжелое течение заболевания и смертность от COVID-19, но насколько хорошо они предотвращают инфицирование и распространение болезни - вопрос открытый.

Клинические испытания вакцин были предназначены лишь для оценки того, предотвращают ли они тяжелые случаи заболевания и смерть. Исследование, проведенное C.D.C. сделало обнадеживающий вывод о том, что вакцины также чрезвычайно эффективно предотвращают инфицированию COVID-19.

В исследовании приняли участие 3 950 медиков, работников аварийно-спасательных служб и других людей, которым уже сделали прививки. Участникам исследования еженедельно делали тест на коронавирус, что позволяло ученым отслеживать все случаи болезни, симптоматические и бессимптомные. Исследование установило, что через две недели после вакцинации большинство привитых людей не заражались COVID-19.

"Очевидно, что некоторые вакцинированные люди инфицируются. Вакцинация должна сократить количество тяжелых случаев болезни и количество госпитализаций. Но это не значит, что они полностью устойчивы к инфицированию", - говорит доктор Дупрекс.

Привитые люди также могут инфицироваться новыми штатами вируса, если те смогут "обойти" действие вакцины. Учитывая то, что количество случаев болезни в США до сих пор стабильно высокое, это означает, что всем стоит соблюдать меры предосторожности, считают эксперты.

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