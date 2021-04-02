Актриса Юлия Высоцкая поддержала свободных купаловцев 2 2.04.2021, 16:05

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Юлия Высоцкая

Она заявила, что не сомневалась ни секунды, что актеры покинут театр в знак протеста.

Российская актриса Юлия Высоцкая дала интервью проекту «Скажи Гордеевой». Она высказалась о ситуации в Купаловском театре, где в свое время работала.

— Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались. Вот этого не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды. Когда я видела недавно одну девушку — она училась на два года старше меня — и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это правда странно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благороднее.

— Бывает страшно говорить вслух свою позицию. Особенно артисту.

— Безусловно. Тогда лучше молчать.

Как отмечает tut.by, речь, судя по всему, идет об эпизоде 19 февраля 2021 года — тогда Александр Лукашенко посетил Купаловский театр и посмотрел фрагмент репетиции спектакля «Паўлінка», а также встретился с актерами. Его действия поддержала актриса Ольга Нефедова.

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