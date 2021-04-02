Путин vs. Навальный 1 Игорь Яковенко

2.04.2021, 16:19

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коллаж: zen.yandex.ru

Ставка — жизнь.

На второй день голодовки Алексея Навального Путин решил к имеющимся пыткам – лишением сна и непредоставлением медицинской помощи – добавить еще одну пытку – моральную. В ИК-2 привезли съемочную группу телеканала RT во главе с Марией Бутиной, одной из наиболее омерзительных сотрудниц в ведомстве Маргариты Симоньян. Буквально накануне Бутина пояснила свое отношение к голодовке Навального в своем Telеgram-канале:

"Новый ход Навального - голодовка. Старо, как мир. Все, чтобы за бугром заметили и пожестче Россию за него-родимого наказали, а то пока что-то как-то бледно за Лешу вступились наши заклятые друзья. Так делали и Савченко, и Сенцов и многие другие "редиски", так террористы и убийцы любят делать, мол, посмотрите, как мы бедненькие... И в конце-концов, Леша - мужик или нет?! Нытье уже надоело. Он в одной из лучших колоний в России сидит".

Алексей Навальный, судя по сообщению в его микроблоге в Twitter, выдержал эту пытку и достойно, в своем стиле, встретил путинскую посланницу:

"Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Стилистика сопротивления Навального тюремному беспределу уникальна. Чего стоит хотя бы вот этот небольшой фрагмент из письма узника совести (предлагаю именно так называть Навального, несмотря на идиотское решение Amnesty International) начальнику ИК-2 Муханову А.А.:

"И черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся бы я как-нибудь и одной. Но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех по две, а у меня ни одной".

Очевидно, что на одной силе духа и чувстве юмора Навальному не выстоять в противостоянии с Путиным, который твердо решил добить своего врага. Поскольку на стороне Путина вся мощь фашистской диктатуры, а на стороне Навального…

И вот это главный вопрос: что и кто сейчас на стороне Навального? Команда Навального готовит этой весной большой митинг в его поддержку. По сообщению штаба политика это должен быть:

"Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать... Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок".

Алексей Навальный в борьбе с путинским режимом поставил на кон свою жизнь. Если без пафоса и заглавных букв, то его поведение называется просто – героизм. Его штаб пытается его спасти теми методами, которые им доступны. Делают то, что умеют – пытаются организовать массовый протест. Не уверен что вот прямо сейчас надо оценивать шансы на успех весенней акции протеста. У меня лично нет ни малейшего желания сеять скепсис или внушать надежды. Но немаловажно зафиксировать тех людей, которые сейчас как-то отметились на фоне голодовки Навального. Это называется – работающий институт репутации.

Вот, например, цитата из любимого автора и "аналитика" Дождя и "Эха Москвы" Станислава Белковского:

"Голодовка – это расчет. Навальный не склонен к таким формам отчаяния. Он повышает ставки в борьбе с Кремлем, чтобы оставаться в фокусе как общественного внимания, так и в повестке взаимоотношений Кремля с Западом".

Белковский судит о действиях Навального изнутри своего тела, сидящего в мягком кресле или лежащего на диване. Идет такая карточная игра. И вот такой Навальный, находящийся в теле Белковского прикидывает: "мне ведь что надо: остаться в фокусе внимания и в повестке взаимоотношений", так? Значит, я сейчас поголодаю немного. Такой расчет". Сколько народу выйдет за то, чтобы Навальный остался "в фокусе" и "в повестке"? Вот именно. Цель достигнута. Тема Навального, пропущенная через "аналитика" Белковского, понижена до его уровня и превратилась в пошлейший фарс.

Если Белковский имеет устойчивую репутацию провокатора, а посему не заслуживает серьезного оппонирования, то доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев – человек серьезный, глубокий и интеллектуально честный. Поэтому его интервью Znak.com требует к себе внимания. Если коротко, то вот его основные тезисы:

- Шансов выйти на свободу при президентстве Владимира Путина у оппозиционера Алексея Навального нет, поэтому россиянам нужно искать новых, более компромиссных лидеров протеста.

- Раскачать общество нынешняя оппозиционная элита не может, потому что живет в собственном иллюзорном мире, не понимая, что на самом деле нужно людям, при этом в ее рядах нарастает процесс распада.

- Новой же демократической силе нужно поднимать и обсуждать более приземленные темы, и показывать варианты решения насущных проблем.

То есть, "этот Навальный кончился – несите нового!".

Постараюсь сдержать волну возмущения от запредельного цинизма этой позиции и непременно в ближайшее время опубликую развернутый ответ Владиславу Леонидовичу, обращаясь прежде всего к разуму, а не к чувствам и эмоциям…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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