Тонущий «Титаник» хунты 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

2.04.2021, 16:28

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Процесс экономического развала необратим.

Хунта пытается заткнуть дырки на своем тонущем «Титанике». «Метрострою» выделил кредит Банк развития, на минском Молокозаводе уволен директор и работников попросили вернуться обратно. Как говорится, поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились.

Процесс экономического развала необратим. Скорые санкции Штатов разгоняют скорость этого процесса. Замглавы администрации Крутой, как выяснилось, пока не особо в теме. Но он лукавит. Все прекрасно понимают последствия этого шага. Ну а с анонса контрсанкций можно ржать в голос уже сейчас.

Время на подумать до конца апреля. Но подумать – это если есть мозг. То, что его нет, мы догадывались давно, но последние события ярко это подтверждают.

Пока послушаем людей, у которых мозг все же есть. Всемирный банк прогнозирует разгон рецессии. Народ тоже понимает, что к чему – 77,9 процентов опрошенных считают что инфляция будет сохранять такие же высокие темпы или даже ускорится. Правда, данные публикует Нацбанк. После выкрутасов Белстата не удивимся, если и в Нацбанке начнут мутить с цифрами.

Что там на предприятиях?

На МАЗе ИТР перевели на 7-часовой рабочий день. Рабочих пока не трогают. Пока?

UPD: 7-часовой рабочий день для ИТР пока не введен. На сегодня это лишь инициатива замдиректора Зои Таран. Спасибо МАЗу за информацию.

В то же время уточним информацию по «Атланту». 4-дневка на предприятии связана с тем, что не поступили комплектующие. Как только прибудут – предприятие готово работать во всю мощь.

«Белкалий», тем временем, останавливает производство пищевой соли на 1РУ. Все просто: оборудование обветшало настолько (работает чуть ли не с самого запуска), что его нужно менять, а это время. 2-3 месяца займет, если все пойдет по плану, а не так, как при модернизации «Борисовдрева», ЦКК или «Нафтана».

Что любопытно, зарплаты падают даже на предприятиях, у которых внешне все хорошо. Чистая прибыль Гродненской табачки за 2020 год – 71 млн долларов (и это без учета контрабанды; в 2019 году чистая прибыль была 65,5 млн). Тем не менее, в феврале зарплаты были урезаны в среднем на 100 рублей при окладах в 1200-1400. Поговаривают, что и мартовская зарплата может быть урезана еще на 10-15 процентов, хотя все планы выполнены. Люди нервничают, но, правда, 13-я зарплата в апреле пока готовится к выплате, и это ситуацию успокаивает.

Табачка не была замечена в сильных протестных акциях. За все время с предприятия ушел в забастовку один человек. Но логика понятна: бастуй или не бастуй, а режим все равно тебя или уволит, или снизит зарплату (в 2020 году количество работников, кстати, сократилось с 891 до 803). В этом вся его суть. Как мы уже говорили, вопрос не в деньгах и прибыли, а вопрос во власти над людьми. Отсидеться не получится. Фашизм затронет всех.

Поэтому присоединяемся к призыву Герасимени бросить курить и не употреблять алкоголь до полной победы. Самый выгодный способ протеста: и высказался против режима, и здоровье сохранил. Как и поход в банк, чтобы купить валюту. Чай пить во дворе нельзя, а банки ходить все еще можно.

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