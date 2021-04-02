Время выбрало нас 2.04.2021, 16:52

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Архивное фото ТАСС

Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть режиму доступ к пище.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что никто уже не захочет жить при этом режиме.

— Каждый белорус просто ненавидит его каждой частичкой своей души. Режим не щадил никого, им всем на нас плевать, ведь 26 октября ОМОНовцы кричали — «Иди работать! Ты наша кормовая база!»

Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть им доступ к этой пище. Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора.

Мы поняли, что нас большинство, еще весной 2020, когда мы гремели кастрюлями, зажигали фонарики в окнах, становились в километровые очереди чтобы поставить подпись, а потом эти шествия. Ох, как я люблю вспоминать их. Ни один городской праздник не проходил так красиво, так ярко, с нашей самой прекрасной Погоней, и нашим любимым флагом над головами. В воздухе пахло единством. Конечно, не все всегда происходит быстро, но с нами правда, а значит мы победим!

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