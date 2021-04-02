В ООН жестко раскритиковали белорусские власти 4 2.04.2021, 17:22

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Эксперты по правам человека призвали прекратить репрессии.

Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь положить конец продолжающейся практике чрезмерного применения силы, арестов, произвольных задержаний и жестокого обращения в отношении участников протестов, а также прекратить репрессии против журналистов и сотрудников СМИ. Об этом сообщается на сайте организации.

— Мы встревожены многочисленными, возможно, произвольными арестами и задержаниями, имевшими место на прошлой неделе, которые свидетельствуют о продолжающейся практике жестокости правоохранительных органов в отношении участников протестных акций. Мы обеспокоены тем, что силовые службы все еще не привлечены к ответственности за чрезмерное применение силы как в предвыборный период, так и после президентских выборов 9 августа 2020 года, — сказали эксперты.

Напомним, 25 марта по данным правозащитников были задержаны 176 человек, а через два дня — 247 человек, в том числе семеро журналистов.

Эксперты указывают, что накануне Дня Воли Следственный комитет предупредил планирующих участвовать в «несанкционированных массовых мероприятиях» об угрозе уголовной ответственности.

Они отмечают, что вместо того, чтобы привлечь виновных в преступлениях к ответственности, власти пытаются подавить все формы несогласия, в том числе с помощью жестокости, запугивания: «Все чаще выдвигая уголовные обвинения против тех, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушений прав человека».

Эксперты указывают, что власти должны немедленно прекратить преследовать и задерживать журналистов и правозащитников на массовых акциях на основании того, что те якобы, «участвуют в организации или финансировании несанкционированных мероприятий».

Они подчеркнули, что пытки и другое жестокое и бесчеловечное обращение должно быть запрещено не только в отношении лиц, лишенных свободы, но и во время проведения задержаний или охраны мирных собраний.

В отчетах указывается, что Следственный комитет определил применение насилия и оборудования для разгона демонстраций сотрудниками правоохранительных органов как оправданное и соразмерное, и против силовых структур в судах не было возбуждено ни одного уголовного дела в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении, совершенных в прошлом году.

— Обеспечение институциональной и личной ответственности за нарушения прав человека является обязанностью государства в рамках международного права. Невыполнение этого обязательства не только способствует сохранению царящей атмосферы безнаказанности, но сравнимо с соучастием в серьезных преступлениях.

Эксперты сообщают, что «выразили свою озабоченность напрямую правительству и подчеркнули необходимость проведения оперативного, эффективного, тщательного и беспристрастного расследования с целью привлечения к ответственности виновных в случаях произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения».

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