Зеленский провел телефонный разговор с Байденом 1 2.04.2021, 18:12

1,178

Фото из открытых источников

Причина - действия России вблизи украинской границы.

Сегодня, 2 марта, состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщает источник zn.ua.

Cсейчас в Белом доме выясняют, какие детали сообщат СМИ. Как сообщало Politico, ускорить этот разговор администрацию Джо Байдена заставили последние военные маневры России возле украинской границы. Они не на шутку встревожили команду Байдена.

Там добавили, что украинская сторона подчеркивала важность проведения этого разговора в течение последних нескольких недель. В том числе и во время переговоров главы ОП Андрея Ермака и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».