Снытина о бойкоте футбольных фанатов: Я очень горжусь ими 2.04.2021, 18:19

фото: Екатерина Снытина/instagram

В Беларуси футбольные болельщики массово объявили бойкот матчей внутреннего чемпионата.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением об отказе футбольных фанатов посещать матчи чемпионата Беларуси. Об этом пишет «Трибуна».

- В Беларуси футбольные болельщики объявили бойкот матчей внутреннего чемпионата. Есть ли что-то такое в баскетболе в Беларуси?

– На самом деле, не слышала, потому что нет таких фан-секторов, фан-клубов баскетбольных команд. Я думаю, у футбольных болельщиков своя неприязнь к этому ко всему, потому что пострадало и погибло, как минимум, два футбольных болельщика. Я очень горжусь ими, что они приняли такое решение, потому что все-таки это, наверное, больно, когда ты болеешь за какой-то клуб, за какую-то структуру – и потом эта структура в нужный момент тебя не поддерживает. Это тяжело и больно. И я очень горжусь, что так много фан-клубов приняло это решение, – сказала Снытина.

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