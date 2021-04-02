Азербайджан показал найденные в Карабахе обломки российских ракет «Искандер» 2.04.2021, 18:27

фото с сайта: sprotyv.info

Это опровергает заявления Минобороны РФ.

В пятницу, 2 апреля, Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) представило в Баку обломки ракет «Искандер», обнаруженных в Нагорном Карабахе, пишет sprotyv.info.

Представитель агентства сообщил журналистам, что обломки двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. По его словам, в настоящее время ведется уточнение модификации ракет.

«Осколки ракетных снарядов были обнаружены в ходе оперативных мероприятий в двух различных частях близ Шуши. Во время осмотра специалистами было установлено, что они принадлежат ракете 9М723, являющейся кодовым названием «Искандера». Длина ракеты — 7 м 23 см, диаметр — 920 мм», — сообщил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов.

31 марта анонимный источник в агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) заявил, что в Шуше обнаружены обломки ракеты «Искандер». Серийный номер на обломках сошелся с данными о произведенных в России ракет этой категории.

Известно, что Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники. Армения получила экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

При этом в конце февраля в Минобороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов «Искандер» во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. В министерстве подчеркнули, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Осенью 2020 года в Баку заявляли о применении армянскими силами во время конфликта в Нагорном Карабахе оперативного-тактического ракетного комплекса «Точка-У» — предшественника комплекса «Искандер-М».

«Искандер-М» разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг «Высокоточные комплексы»). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.

Как сообщала группа ИС, в феврале Никол Пашинян резко раскритиковал российский оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер. По его словам, Армения применяла комплекс во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, но «стреляные ракеты Искандера не взорвались или взорвались лишь на 10%».

После этого заявления в верхушке военного командования Армении произошли волнения.

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