Доллар и евро пошли вверх 2.04.2021, 18:30

Какие курсы валют установили обменники перед выходными.

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 апреля выросли. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходило на торгах 2 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,19% — до 2,6349 рубля, евро укрепился на 0,54% — до 3,103 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,04% — до 3,4669 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.10).

Итоги торгов: курс доллара вырос на 0,34% — до 2,6388 рубля, евро укрепился на 0,73% — до 3,1089 рубля, а курс российского рубля остался на таком же уровне, как и по итогам торгов 1 апреля, — 3,4682 рубля за 100 российских рублей (данные на 13.00).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,635 рубля (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,63 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,145 рубля, а ниже всего — в Белинвестбанке — 3,101 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Абсолюбанке, Альфа-Банке, Белорусском народном банке — 3,096 рубля.

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