Ученые определили самое безопасное место для жизни в Галактике 2.04.2021, 18:46

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иллюстрационное Фото: nasa

Изучением Галактики занималась группа астрономов из Италии.

Группа астрономов из Италии изучила Галактику на предмет самых безопасных мест для жизни человека в ближайшем будущем. Оказалось, что Земля – одно из самых безопасных из всех безопасных планет. В ближайшем будущем нашей планете не грозят никакие внешние катаклизмы, которые могли бы привести к гибели жизни на ней.

За пригодность планеты для жизни отвечает множество факторов, сообщает lenta.ua со ссылкой на Astronomy and Astrophysics. Прежде всего, планета должна находиться на таком расстоянии от ближайшей звезды, чтобы живым организмам на ней было комфортно существовать. Помимо этого, у живых существ должна быть естественная защита от космической радиации. Вспышки сверхновых и гамма-излучения тоже могут погубить все живое на планете. Скорее всего, именно всплеск гамма-излучения мог быть причиной одного из самых массовых вымираний на Земле, который произошел почти четыреста пятьдесят миллионов лет назад.

Полагаясь на компьютерные модели звездообразования и данные об эволюции, астрономы высчитали, когда ближайшие к нам области Млечного Пути могут попасть под воздействие любого из перечисленных факторов.

И выяснилось, что в ближайшем для человечества будущем ничего страшного нам не грозит. Земля находится в комфортном и безопасном месте и времени, так что вымирания человечества, да и вообще жизни на планете, из-за космических факторов опасаться не стоит.

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