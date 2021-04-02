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В Италии раскрыли десятки российских шпионов

  • 2.04.2021, 18:51
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В Италии раскрыли десятки российских шпионов
иллюстрационное Фото

Действовали они под видом аккредитованных дипломатов.

В Италии заявили, что на территории страны действуют не менее 80 российских шпионов. Об этом сообщает издание La Repubblica (перевод - «Апостроф»).

По данным Агентства информации и внутренней безопасности Италии, в их стране работают на пользу России оперативники из ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки. Действуют они под видом аккредитованных дипломатов и занимают должности в посольстве и консульствах РФ.

Исходя из этих данных итальянская контрразведка пришла к выводу, что около трети всех российских дипломатов на Апеннинском полуострове - сотрудники спецслужб. Они собирают секретную информацию, а также вербуют новых агентов.

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