В Чехии требуют отставки вице-премьера, пригласившего РФ для строительства АЭС 2.04.2021, 19:57

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фото: ap

Спецслужбы Чехии предупредили об опасности, исходящей из России.

Чешская оппозиция призвала премьер-министра Андрея Бабиша отстранить действующего вице-премьера Карела Гавличека от должности и не привлекать компании из России или Китая к строительству нового блока АЭС «Дукованы». Об этом сообщает sprotyv.info.

Лидер партии «Пираты» Иван Бартош заявил, что все партии прислушиваются к выводам спецслужб, которые четко расставили по местам параметры возможного будущего тендера и предупредили об опасности, исходящей из Китая и России.

Причиной требования отставки вице-премьера является то, что он обошел договоренность, которая обсуждалась в зале Палаты депутатов, и пригласил Россию на так называемый обзор безопасности. К тому же, ответственный за подготовку этого проекта, Ярослав Мил, который руководил комитетом по строительству новых ядерных блоков и критиковал эту процедуру, впоследствии был уволен.

В свою очередь, лидер партии ODS Петр Фиала заявил, что Россия давно пытается укрепить свои позиции в Центральной Европе и использует для этого различные инструменты.

Он отметил, что разрешить России делать такое важное дело, как построение стратегической инфраструктуры, было бы чрезвычайно опасным и чрезвычайно недальновидным шагом.

Также он не оставил без внимания ситуацию с заключением оппозиционера Алексея Навального и попытку его отравления.

Все, кто намерен позволить российским компаниям участвовать в строительстве АЭС, играют в азартные игры с национальной безопасностью чешских граждан и будущим в целом, сказал Фиала.

Pанее Министерство промышленности и торговли Чехии выбрало несколько компаний, среди которых «Росатом», для участия в предквалификационном раунде тендера на строительство энергоблока АЭС Дукованы.

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