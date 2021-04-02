Как в Беларуси вернуть деньги за ненужные покупки 1 2.04.2021, 20:03

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Отказаться от товара можно и телеграммой.

Подушка, принесенная с презентации, может быть почти золотой. Такая ситуация произошла с минчанкой Зинаидой Анатольевной, пишет kp.by.

- Пригласили нас с подругой на презентацию, там разыгрывали какие-то призы, представляли подушки и матрацы, - рассказала минчанка. - Подруга моя купила подушку за 600 рублей: незадолго до этого у нее был день рождения, надарили денег, наличные были при ней - она сразу и рассчиталась. Мне же продавцы предложили более выгодный вариант, если я покупаю матрац, то подушка мне обходится во много раз дешевле. Я вообще-то человек степенный и думающий, но тут договор сразу подписала. Когда пришла домой - как пелена с глаз упала, а когда внимательно прочла договор, так и вовсе за голову схватилась: что я наделала?

На матраце, оказывается, сидеть нельзя - только лежать, а у меня диван, отдельной кровати нет, так как на диване не сидеть, задается вопросом минчанка.

- А еще в договоре было прописано, что если я не заплачу определенную сумму до такого-то числа, то стоимость моей подушки рванет вверх и достигнет максимума… В итоге юристы подсказали мне, что отдать все это постельное счастье, которым я еще не воспользовалась, можно, но для этого мне пришлось ехать аж в Гродно, где расположен офис этой фирмы. Деньги я вернула, но сколько сил и нервов потеряла…

Умейте говорить "нет"

Прокомментировать эту ситуацию журналисты попросили председателя Белорусского общества защиты потребителей Анну Саша.

- Мой совет: очень внимательно относитесь ко всем предложениям, особенно когда приглашены на так называемые презентации, - говорит специалист. - Продавцы товара обладают искусством продавать, а потребители, особенно люди старшего поколения, часто не умеют говорить «нет».

К счастью, у потребителя есть 14-дневный срок, когда он может вернуть товар, потребовать расторжения договора при условии, что сохранен товарный вид, товар не был в употреблении. И еще - немедленно направлять заявление в адрес продавца. Это может быть и телеграмма! К сожалению, как в случае с Зинаидой Анатольевной, потребителю пришлось доставлять вещь самой, и такое бывает.

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