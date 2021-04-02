Ученые: Древние животные трилобиты могли дышать ногами 2.04.2021, 20:31

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Организмы существовали на Земле на протяжении 270 миллионов лет.

Американские ученые заявили о том, что одни из самых успешных животных на Земле, трилобиты, могли дышать ногами. На их конечностях находились специальные отростки, которые и помогали животным дышать, сообщает Naked science.

Трилобиты существовали на Земле на протяжении 270 миллионов лет, то есть, дольше, чем динозавры. Они пережили два массовых вымирания и исчезли только во время самого катастрофического из них – пермского. Разнообразие животных было очень велико, они успешно адаптировались к условиям внешней среды.

В ходе нового исследования ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде с помощью компьютерной томографии детально рассмотрели останки трилобитов. Исследователи создали 3D-модель анатомических органов этих существ, что помогло им рассмотреть мельчайшие детали.

Исследователи изучили необычные отростки в верхней части конечностей трилобитов, ранее считалось, что они помогали животным плавать или зарываться в ил. Но проведенное учеными моделирование показало, что у этих органов было совсем другое назначение. Эти выпуклости помогали животным дышать, как жабры современных членистоногих или креветок. Отростки насыщали кровь кислородом.

Открытие стало неожиданностью для ученых, ведь трилобиты закапывались в ил, а значит, конечности были не самым удачным местом для расположения органов дыхания. Поэтому вопрос о том, зачем этим существам понадобились легкие в «ногах», остается открытым.

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