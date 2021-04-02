Как в Беларуси изменились цены на продукты за 10 лет 1 2.04.2021, 20:35

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Сравнили продуктовые чеки в магазинах за 2021, 2016 и 2011 годы.

Журналист «Салідарнасці» Ирина Морозова решила провести наглядный эксперимент и сравнить продуктовые чеки в белорусских магазинах за 2021, 2016 и 2011 годы.

2011: зарплаты растут, цены обгоняют

Десять лет назад мы в очередной раз были миллионерами – по официальным данным Белстата, средняя зарплата выросла с 1 409 625 рублей в январе до 2 877 658 рублей в декабре. В долларовом выражении, впрочем, она уменьшилась – с 468 до 339,7$, а покупательная способность упала.

Рассматриваем порядком выцветшие чеки за кризисный 2011-й. Бананы из Колумбии в течение года можно было купить от 4900 до 5700 и даже до 6200 рублей за килограмм, при этом наша родная картошка стоила от 2000 рублей в магазине до 4500 на рынке. И, точно так, как весной 2021-го, оказалась в лидерах по росту цен.

фото: gazetaby.com

Репчатый лук в магазинах продавался по цене от 2700 рублей, китайский чеснок – по 21990, хлеб «Нарочанский» нарезанный – от 1450 (0,45 кг), окорочка цыпленка – 9700-10200 за килограмм, яйца куриные С1 – около 9900-11000 рублей за десяток (цветные дороже белых), подсолнечное масло «Золотая семечка» – 6790, килограмм «Голландского» сыра стоил 49200 рублей, а нежирного и дешевого «Раубичского» – 1990, сметана 18% – 1330 рублей (200 граммов), масло сливочное 72,5% – от 3300-3500 рублей (200 граммов), развесной творог 5% жирности – от 25000 рублей, пачка овсянки – 1450 рублей (0,5 кг), килограммовый торт «Сказка» – 19330 рублей, водка «Бульбашъ на березовых листочках» – 28300 рублей.

фото: gazetaby.com

То есть, на среднюю зарплату в начале года белорус мог купить почти 705 килограммов дешевой картошки, или 247 килограмм дорогих бананов, 140 кг окорочков или почти 50 бутылок водки.

2016: один пишем, четыре нуля в уме

Спустя пять лет белорусов ожидала третья после провозглашения независимости деноминация, – в июле 2016-го наши деньги потеряли сразу четыре нуля. Поэтому ценники начала и конца года мы условно привели к единому знаменателю, стараясь выбирать такие же или аналогичные продукты, как в чеках за 2011 год.

фото: gazetaby.com

Итак, бананы в минских магазинах можно было найти от 2,6 рублей в январе 1,81-1,99 рубля, картошку – за 0,47-0,65 копеек. Яйца куриные С1 стоили 1,62-1,9 рубля за десяток, сливочное масло 72,5% – 1,85 (200 грамм), репчатый лук – 77 копеек, хлеб «Троицкий» ржаной – 71 копейка (,5 кг), яблоко Голден – 1,72 рубля, подсолнечное масло «Золотая семечка» – 2,31 рубля, окорочок цыпленка – 5,09-5,2 рубля, творог 5% развесной – 4,7 рубля за килограмм, сыр «Пошехонский» – 9,8 рубля, сметана 20% – 0,87 копеек (200 граммов), водка «Кристалл» – 6,7 рубля (0,5 л), торт «Сказка» – 9,9-10,3 рубля.

При этом средняя зарплата белорусов в 2016 году менялась от почти 6,6 миллиона (665,2 рублей после деноминации) в январе до 801,6 рубля в декабре. В долларовом измерении по курсу Нацбанка эти суммы составили $315 и $408,3 соответственно, при этом в декабре впервые за год зарплаты вышли за 400-долларовый порог.

Для наглядности вновь переведем эти цифры в килограммы и литры. В начале года среднестатистический белорус мог позволить себе 1415 кг самой дешевой картошки, 334 килограмма бананов, 130,5 кг куриных окорочков или почти 100 бутылок водки.

2021: никогда такого не было и вот опять

За десять лет многое изменилось: одни магазины и даже целые торговые сети приказали долго жить, другие, наоборот, пришли и вроде бы прочно обосновались на рынке, пока правитель не пообещал «выжечь каленым железом» всех тех, кто не берет на реализацию белорусские продукты.

фото: gazetaby.com

Средняя зарплата в стране, если верить информации Белстата, в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей (496$ по курсу Нацбанка), а в феврале еще уменьшилась – до 1277 рублей (490,5$). Данных за март пока нет.

А что с ценами? Напомним, правительство ограничило цены на некоторые группы товаров – в списке 62 наименования, а также 50 лекарств – а теперь Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило до конца июня регулирование цен на 18 категорий социально значимых товаров.

Не откладывая в долгий ящик, идем по магазинам и смотрим, как принятые решения отражаются на полках.

Итак, бананы, сплошь из Эквадора, на начало апреля стоят 3,99-4,19 рубля за килограмм (если сравнивать с 2011 годом, больше в 7-8 раз). Белорусская картошка – 1,2-1,99 рубля, а красные мытые клубни – до 2,5, почти по такой же цене можно купить египетский картофель свежего урожая. То есть, по самым скромным подсчетам, за десять лет, с апреля по апрель, отечественная картошка подорожала в 6 раз.

– Кета семнадцать рублей, а перед Новым годом была по десять. Это как? – обращается пожилой мужчина к девушкам, выкладывающим товарам.

Те пожимают плечами: «Импорт весь дорожает».

– Да, все нужно перепроверять, – вздыхает он и просит жену: – Напомни мне на кассе остановиться, перечитать чеки.

Куриные яйца С1 не найти дешевле, чем за 2,45 рубля/десяток на самых скидочных скидках, в основном цены 2,7-3,02 рубля; окорочка цыпленка – от 5,19 до 6,5 рубля за кило, репчатый лук – 1,16 рубля, китайский чеснок – 9,99 рубля, подсолнечное масло «Золотая семечка» – от 4,9-5,2 рубля за литр, сливочное масло 72,5% – от 2,35 (160 грамм) или от 2,79 (180 грамм), вместо сыра «Пошехонский» теперь легко наткнуться на «пищевой продукт с ароматом сыра» – 1,75 рубля за 200 граммов, или искать бюджетный, но настоящий сыр по цене 14,2 рубля за килограмм.

«Нарочанский» хлеб можно найти по 1,18 рубля (600 грамм), творог 5% – от 1,09-1,15 рубля (200 грамм), сметана 18% – от 1,09 (200 грамм), яблоко Голден – 2,7-2,8 рубля за килограмм, торт «Сказка» – от 9 рублей за 0,45 кг до 13-14,5 за килограмм, водка «Бульбашъ березовые листочки» – от 8,05 рублей.

Представьте, как можно шикануть, например, на Пасху. На всю зарплату, если мартовская будет не ниже февральской, среднестатистический работающий белорус купит 1064 кило картошки или 320 кило бананов по акции, 246 килограмм окорочков или 158 бутылок водки, и еще на плавленые сырки останется. Ну, или – гулять так гулять – 90 бутылок «Массандры».

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