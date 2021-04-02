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Было восемь фирм, а осталась одна

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  • 2.04.2021, 20:58
  • 4,398
Было восемь фирм, а осталась одна
иллюстрационное Фото

Фото, которое прекрасно иллюстрирует состояние частного бизнеса.

Вот так ходишь по улицам и уже не замечаешь вывесок, к которым привык давно. А тут бац — нет их. Снимок сделали журналисты «Белсата» в Гродно 2 апреля. Фото прекрасно иллюстрирует дела бизнеса в Гродно и экономики вообще. Еще недавно здесь были вывески с названиями фирм, ИП, которые работали в центре города. Из восьми вывесок осталась всего одна…

А вы замечаете, как закрываются кафе, рестораны, частные мастерские?

Фото: Белсат
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