Александра Герасименя: У моих родителей проходит обыск. Вот, наконец, к нам пришло всеобщее признание 8 2.04.2021, 21:19

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Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чемпионка мира против Лукашенко.

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратная олимпийская медалистка по плаванию Александра Герасименя сообщила, что у ее родителей сейчас проходит обыск. Об этом пишет pressball.by.

"Вот, наконец, и пришло всеобщее признание. Значит, мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск", — сказала Герасименя.

Сегодня СК РБ возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени по ч. 3 ст. 361 "Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет".

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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