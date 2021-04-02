Александра Герасименя: У моих родителей проходит обыск. Вот, наконец, к нам пришло всеобщее признание

Александра Герасименя: У моих родителей проходит обыск. Вот, наконец, к нам пришло всеобщее признание8
- 2.04.2021, 21:19
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Чемпионка мира против Лукашенко.
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратная олимпийская медалистка по плаванию Александра Герасименя сообщила, что у ее родителей сейчас проходит обыск. Об этом пишет pressball.by.
"Вот, наконец, и пришло всеобщее признание. Значит, мы на самом деле чего-то стоим. Сейчас у моих родителей дома проходит обыск", — сказала Герасименя.
Сегодня СК РБ возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени по ч. 3 ст. 361 "Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет".
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.