Какой будет погода на католическую Пасху 2.04.2021, 21:28

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Вчера днем на севере шел мокрый снег, отмечалось налипание мокрого снега, а по югу страны было почти что лето, при температуре +20…21°С местами прогремели грозы и отмечалось шквалистое усиление ветра. Холодный атмосферный фронт, принесший такой букет погодных явлений, вечером подошел к столичному региону, и в Минске резко понизилась температура и подул холодный северный ветер. Сегодня утром фронтальный раздел покинул территорию Беларуси, и погодные условия стал формировать прохладный воздух. Какая погода нас ждет в ближайшие дни, tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

3 апреля, в субботу, погоду в Беларуси продолжит определять прохладная неустойчивая воздушная масса, утром и днем скажется влияние очередного атмосферного фронта, смещающегося с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем +3…9°С.

В воскресенье, 4 апреля, на католическую Пасху, атмосферное давление подрастет, облаков и осадков станет меньше. Только местами по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог скользко. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −4…+1°С, днем +4… 9 °C.

В первой половине следующей недели хозяином погоды останется прохладная воздушная масса.

5 апреля, в понедельник, область повышенного давления защитит территорию Беларуси от осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0…-5°С, днем +7…13°С.

Во вторник, 6 апреля, под влиянием малоактивных фронтальных разделов местами по стране пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +5…12°С, в юго-восточных районах до +14°С. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, умеренный.

7 апреля, в среду, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы. Увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1… +6°С, максимальная днем +3…10°С, по юго-востоку, где ожидается больше прояснений, будет на пару градусов теплее.

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