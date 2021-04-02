Епископ Кондрусевич в Страстную пятницу провел Крестный ход в Могилеве 2.04.2021, 21:49

Тадеуш Кондрусевич

Перед началом хода он выступил перед прихожанами у Собора Успения Девы Марии.

Почетный митрополит Минско-Могилевской архидиоцезии, епископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич в Страстную пятницу перед католической Пасхой провел Крестный ход в Могилеве. Перед началом хода он выступил перед прихожанами у Собора Успения Девы Марии, пишет tut.by.

Почетный митрополит говорил о том, что все его мысли сейчас направлены на как можно скорейшее завершение общественно-политического кризиса. Кондрусевич мечтает, чтобы он завершился миром и единением. В какой-то момент епископ не смог сдержать слез.

— Складаны грамадска-палітычны крызыс — гэта той крыж, які мы нясем, які нясе наша Бацькаўшчына. Я жыву з інтэнціяй, каб мы ўмелі прабачыць адзін аднаму, як Езус прабачыў з дрэва крыжа тым, хто яго катаваў, тым, хто яго прыбіў да крыжа. Каб мы гэтым прабачэннем, любоўю да іншага чалавека — нават да таго, хто чыніць нам зло, — будавалі цывілізацыю жыцця, цывілізацыю любові и цывілизацыю міру. З гэтымі інтэнцыямі мы распачынаем гэты крыжовы шлях, — сказал Кондрусевич.

2 апреля у католиков Страстная пятница. Этот день посвящен великой скорби и печали. По Юлианскому календарю, Иисуса распяли на кресте в этот день после Тайной вечери. Католики вспоминают муки Иисуса, его смерть, снятие с креста и погребение, описанные в Евангелии.

В страстную пятницу происходит богослужение крестного хода.

Тадеуш Кондрусевич — тогда глава католической Церкви Беларуси — в прошлом году не был в стране четыре месяца. 31 августа его без объяснений не пустили в Беларусь на границе — митрополит (гражданин Беларуси) возвращался из Польши. Позже власти заговорили о проблемах с паспортом, а юристы называли все это нонсенсом: по закону белорусов нельзя не пускать в Беларусь. Многие считали сложившуюся ситуацию местью властей, ответом на высказывания Тадеуша Кондрусевича о недопустимости насилия, которого хватало в стране после президентских выборов. Он вернулся в Беларусь в день перед Рождеством, 24 декабря, — и вскоре подал прошение об отставке.

После выхода на пенсию Тадеуш Кондрусевич проводит службы, проповедует, занимается пастырской деятельностью.

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